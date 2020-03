Taylor Swift envía mensaje por coronavirus, pide a sus fans ser más responsables

Taylor Swift pidió a sus fans ser más conscientes y responsables ante la pandemia de coronavirus que ha afectado al mundo desde hace semanas y tener más cuidado durante la cuarentena.

A través de sus historias de Instagram, Taylor Swift señaló como algunos de sus fans han aprovechado el paro de labores o el trabajo desde casa que las empresas han dado para viajes o fiestas, lo que aumenta los riesgos de contagio.

Del Instagram de Taylor Swift

“Sigo a muchos de ustedes y los amo mucho pero necesito expresar mi preocupación de que no le den la seriedad necesaria a la situación…

...Veo que muchas reuniones y fiestas aún están ocurriendo. Este es el momento para cancelar planes, asilarse tanto como puedan y no asumir que porque no se sienten enfermos no están transmitiendo algo a los ancianos u otras personas vulnerables”.

Taylor Swift finalizó su mensaje con: “Es un momento aterrador pero necesitamos hacer sacrificios sociales ahora mismo”.

Taylor Swift advierte por el coronavirus

Tras el mensaje de Taylor Swift, sus fans en todo el mundo la felicitaron por su mensaje además recordaron a otros fanáticos a seguir el consejo de la cantante y ser más responsables para evitar otros contagios.

Taylor Swift no soy digna de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme — Wany �� (@buenoperdon) March 15, 2020

“La cosa está tan en serio que la misma taylor swift tuvo que salir a decirle a los burros mensos que se quedaran en su casa. O sea, LA HICIERON AGARRAR EL CELULAR Y ENTRAR A UNA RED SOCIAL. A ELLA. LA DE LA GATOCUEVA. Más les vale hacerle caso que esto no pasa eh”, escribió una fan en Twitter.

