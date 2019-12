Taylor Swift enseña cómo se inspiró para crear la canción “Christmas Tree Farm”

La cantante Taylor Swift ha compartido un video con el making of de su hit musical navideño, “Christmas Tree Farm”, canción que fue inspirada en el hogar de la cantante estadounidense, ya que ella creció en una granja donde cultivaban pinos para que fueran vendidos como árboles de navidad.

Taylor Swift de 30 años está teniendo gran éxito con su séptimo álbum de estudio “Lover”, así como también en su participación en la película “Cats”; pero Swift sorprendió a sus fans a principios del mes cuando publicó una canción navideña, donde el video oficial fue elaborado con videos caseros de la cantante cuando era una niña.

El video de Christmas Tree Farm ya cuenta con más de 8 millones de reproducciones en Youtube, y el sonido es el clásico de navidad, que combina el pop con tintes de sonidos gospel. Taylor Swift confesó que en tan solo 48 horas lograron crear esta canción y que no fue una tarea tan complicada, ya que la inspiración de la melodía y la letra llegaron muy fácil a la mente de Taylor.

TAYLOR SWIFT SIGUE SORPRENDIENDO

La intérprete de “Look What You Made Me Do” compartió en el mismo video del making of, momento cuando canta su canción acapella, donde se luce su particular timbre y tono, así como las técnicas vocales con las que cuenta.

Por otro lado, Taylor Swift se está preparando para tener una agenda muy ocupada para el 2020, ya que se vaticina un buen año para la cantante de “Shake it off” por sus múltiples proyectos y su próximo documental a estrenarse a principio del siguiente año.

