Taylor Swift encabeza el Billboard 200 con el álbum Folklore'

Como se informó anteriormente, Folklore de Taylor Swift encabeza el Billboard 200 por cuarta semana. Es el sexto álbum de Swift en registrar cuatro o más semanas en la cima de la lista de álbumes insignia de Billboard, lo que la coloca en una compañía muy exclusiva.

Desde que se presentó el Billboard 200 en marzo de 1956, sólo otros cuatro artistas han lanzado seis o más álbumes que pasaron cuatro o más semanas en el número uno.

Taylor Swift es la única mujer en lograr la hazaña y la única artista que lanzó su primer álbum en 1990 o después.

Este último punto es significativo, porque los álbumes no permanecen en el número uno tanto tiempo como solían hacerlo. Como resultado, esta hazaña es cada vez más difícil de lograr.

Taylor Swift entre los mejores artistas

The Beatles: Quince de los 19 álbumes número uno de los Fab Four pasaron cuatro o más semanas en la cima. Están, en orden descendente de semanas en el n° 1, el sargento. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (15 semanas en 1967), la banda sonora de A Hard Day’s Night (14 semanas en 1964), Meet the Beatles! (11 semanas en 1964), Abbey Road (11 semanas en 1969-70), Beatles '65 (nueve semanas en 1965), Help! banda sonora (nueve semanas en 1965).

The Beatles (también conocido como The White Album) (nueve semanas en 1968-69), la banda sonora del Magical Mystery Tour (ocho semanas en 1968), la 1 recopilación de grandes éxitos (ocho semanas en 2000-01) , Beatles VI (seis semanas en 1965), Rubber Soul (seis semanas en 1966), Revolver (seis semanas en 1966), Segundo álbum de The Beatles (cinco semanas en 1964).

Elvis Presley: Seis de los diez álbumes número uno de King estuvieron cuatro o más semanas en la cima. Son la banda sonora de Blue Hawaii (20 semanas en 1961-62), su álbum debut Elvis Presley (10 semanas en 1956), la banda sonora Loving You (10 semanas en 1957), el G.I. Banda sonora de blues (10 semanas en 1957), Elvis (cinco semanas en 1956-57) y Álbum de Navidad de Elvis (cuatro semanas en 1957-58).

The Rolling Stones: Seis de los nueve álbumes número uno de The Stones pasaron cuatro o más semanas en la cima. Son Tattoo You (nueve semanas en 1981), Emotional Rescue (siete semanas en 1980), Sticky Fingers (cuatro semanas en 1971), Exile on Main St. (cuatro semanas en 1972), Goats Head Soup (cuatro semanas en 1973) y Black and Blue (cuatro semanas en 1976).

Garth Brooks: Seis de los nueve álbumes número uno de Brooks pasaron cuatro o más semanas en la cima, más que cualquier otro artista country. Se trata de Ropin 'the Wind (18 semanas en 1991-92), álbum recopilatorio The Hits (ocho semanas en 1994-95), The Chase (siete semanas en 1992).

In Pieces (cinco semanas en 1993), Sevens (cinco semanas en 1997-98) y Double Live (cinco semanas en 1998-99). Ropin 'hizo historia como el primer álbum country en ingresar al Billboard 200 en el n° 1. Es, hasta el día de hoy, el álbum country con la mayor duración en el n° 1.

Taylor Swift: Seis de los siete álbumes número uno de Swift han pasado cuatro o más semanas en la cima. Son Fearless (11 semanas en 2008-09), Red (siete semanas en 2012-13), Speak Now (seis semanas en 2010-11), 1989 (cinco semanas en 2014-15), Reputación (cuatro semanas en 2017- 18) y Folklore (cuatro semanas, hasta ahora, en 2020).