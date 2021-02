Taylor Swift empató el récord de Dolly Parton con el tema "Love Story”

Un nuevo alcance hay en la industria de la música, luego de que "Love Story” de Taylor Swift , en una versión actualizada de su clásico de 2008, debutó en el número 1 en la lista Billboard Hot Country Songs , marcando la primera vez que la cantante de 31 años lanza una canción en la cima del ranking semanal.

Tanto fue el éxito, que la canción ascendió en la lista gracias a 25.000 descargas pagas, 13,7 millones de reproducciones y 1,1 millones de impresiones de radio durante la semana que finalizó el 18 de febrero en Estados Unidos.

Taylor Swift sigue en plan grande

La regrabación de "Love Story" original, alcanzó el número 1 en noviembre de 2008, Taylor Swift ahora empata a Dolly Parton como la única otra artista en tener dos versiones de una canción en la cumbre de Hot Country Songs. . Parton logró previamente la hazaña con iteraciones separadas de "I Will Always Love You" en 1974 y nuevamente con una grabación actualizada en 1982.

En una declaración a Billboard, Swift celebró el logro y le dijo a la publicación que estaba "muy agradecida con los fans por hacer de esto una posibilidad", mientras les atribuía el haberla animado a "recuperar" su música y reforzar su ascenso en las listas de éxitos durante una década. después del lanzamiento original de la melodía.

Cabe mencionar, que el tema "Love Story" irrumpió por primera vez en el Billboard Hot 100 como el sencillo principal del segundo álbum de estudio de Swift, Fearless , y finalmente alcanzó el puesto número 4 antes de convertirse en una de las canciones más emblemáticas del artista country-pop.

La nueva versión de "Love Story" llega después de que Swift confirmara su intención de volver a grabar su primera ronda de álbumes en medio de la controversia en torno a la propiedad de los masters para los sets de estudio.

