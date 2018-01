Taylor Swift el fenómeno de la música country

Taylor Alisson Swift, mejor conocida como “Taylor Swift”; nace en Reading Pennsylvania el día 13 de Diciembre de 1989. Es una cantante y compositora estadounidense de 29 años de edad.

Taylor Swift en su infancia

A los 14 años Taylor Swift se mudó a Nashville para poder tener una carrera de música al estilo “country”; Taylor Swift firmó con Big Machine Records, compañía discográfica que la convirtió a Taylor Swift la artista más joven contratada por SONY/ATV MUSIC PUBLISHING HOUSE.

Taylor Swift en Nashville

Taylor Swift en el 2006, lanzó su álbum con su mismo nombre “Taylor Swift”, con el cual se posicionó como estrella country. Con la canción “Our Sung”, Taylor Swift fue reconocida como la compositora más joven en escribir un tema sin ayuda de nadie e interpretar una canción con un puesto en la lista Hot Country.

Taylor Swift cantando “Our Sung”

En el 2008, Taylor Swift fue nominada a mejor artista nuevo en los Premios Grammy. En ese mismo año, lanzó su segundo álbum “Fearless” el cual fue un éxito y reconocido ante los American Music Awards, Academy of Country Music Awards y Country Music Association Awards. Todo esto gracias a los sencillos “Love Story” y “You Belong with Me” que convirtieron el segundo disco de Taylor Swift en el más vendido en Estados Unidos en el 2009. “Fearless” ganó 4 premios Grammy. La cantante Taylor Swift se convirtió en la artista más joven ganadora del álbum del año en los Grammy y fue el disco más premiado en la historia de la música country.

Taylor Swift en el 2009 con “Fearless” ganó 4 premios Grammy.

Taylor Swift lanzó su tercer album “Speak Now” en el 2010, vendiendo un millón de copias en Estados Unidos en su primer semana. Los sencillos, “Mine” y “Back to December” tuvieron muy buena aceptación en las listas musicales y el tercer sencillo “Mean” ganó dos Grammy. Emprendió una gira alrededor del mundo "Speak Now World Tour", a la cual asistieron más de 1,6 millones de fanáticos de la cantante Taylor Swift.

Taylor Swift lanzó su tercer album “Speak Now”

Taylor Swift lanzó su cuarto álbum “Red” en el 2012, posicionando en el número #1 de la lista Billboard Hot 100 su sencillo "We Are Never Ever Getting Back Together”. El tercer sencillo de Taylor Swift “I Knew You Were Trouble” tubo más éxito internacionalmente.

Taylor Swift álbum “Red” en el 2012

En el 2014 la cantante Taylor Swift probó con un estilo más tornado al POP con su quinto album “1989” que fue lanzado en octubre de ese año. Al momento de salir su primer sencillo “Shake It Off” se colocó rápidamente como el número 1 de la lista Billboard Hot 100, permaneciendo cuatro semanas en la primera posición que perdió cuando salió el segundo sencillo “Blank Space”. Taylor Swift hizo historia en los 56 años de la lista Billboard Hot 100 al convertirse en la primera mujer en desplazar a su propia canción, para con ello situarse ella misma en el número 1.

Taylor Swift en la portada de la revista Billboard

El video de Taylor Swift de su cuarto sencillo “Bad Blood” se convirtió en el video más visto en un día con más de 20 millones de reproducciones en Youtube.

El cuarto sencillo de Taylor Swift en estar en el número 1 de la lista Billboard Hot 100 por sus ventas digitales. “1989” se convirtió para Taylor Swift en el disco más exitoso de su carrera. Vendió más copias que cualquier otro disco en la última década, en la primera semana de su lanzamiento y es la única artista que ha tenido 3 álbumes con más de un millón de copias vendidas cada uno en su semana de lanzamiento. Taylor Swift y su álbum “1989” ganó tres premios Grammy incluido el de álbum del año y con esto Taylor Swift fue la primera mujer en recibir dos veces el premio en esta categoría.