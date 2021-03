Taylor Swift dona generosa cantidad a una mamá viuda afectada por el COVID-19

Taylor Swift es una de las cantantes más generosas que hay en la industria de la música, pues ya son varias las veces en los que se desprende de parte de su patrimonio para donarlo a alguna fan o a algún caso lamentable durante la pandemia.

El martes (23 de marzo), Swift y su madre Andrea donaron la cantidad objetivo exacta de GoFundMe dedicado a Vickie Quarles.

La mujer es madre de cinco hijas cuyo esposo, Theodis Ray Quarles, murió de COVID-19. por lo que se había realizado una campaña para donar recursos.

Su donación hizo que el monto total de la recaudación de fondos para la familia Quarles fuera de $61,268 al cierre de esta edición.

Taylor Swfit no tiene problema en donar parte de su dinero

Los donativos de Taylor Swift

En diciembre, la cantante de folklore habia donado una cantidad de $13,000 para dos madres a través de sus páginas de GoFundMe que estaban luchando para pagar sus facturas durante la pandemia.

Ella se inspiró en un artículo de The Washington Post que destacó a los estadounidenses que estaban atrasados en el alquiler.

Hace un año, en marzo, cuando el Congreso aprobó el primer paquete de estímulo de 2 billones de dólares, la cantante de 31 años tomó el asunto en sus propias manos y envió a Swifties controles de estímulo a sus fans de toda la vida que habían perdido sus trabajos durante la crisis en curso.

La interprete de "The last great american dinasty" también ha donado dinero a la tienda de discos de Nashville Grimey's New and Preloved Music para pagar y brindar atención médica a cada uno de los empleados del minorista durante tres meses.

Las acciones de Taylor Swift son una cachetada con guante blanco para personalidades como Kylie Jenner, quien hade unos días se convirtió en tendencia, por pedirle a sus fans que donen dinero para una situación médica de uno de sus maquillistas, en vez de cubrir ella con los gastos.

