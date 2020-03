Taylor Swift dona dinero a fans como apoyo por pandemia de coronavirus

Taylor Swift nuevamente decidió actuar ante la actual pandemia de coronavirus al donar dinero a sus fans afectados por las cuarentenas.

Taylor Swift apoya a fans ante pandemia

A través de redes sociales, varios fans de Taylor Swift compartieron sus preocupaciones por como el coronavirus los afectará al no poder trabajar y generar ingresos por un periodo indefinido de tiempo.

Taylor Swift, quien sigue a varios de sus fans en Twitter y Tumblr, vio las publicaciones y contacto en privado a sus seguidores para depositarles un apoyo economico ante esta crisis.

El acto de generosidad de Taylor Swift fue dado a conocer por Samantha Jacobson.

"No tenía trabajo, ni ingresos, no tenía forma de pagar mis cuentas [...] No podía creer que alguien a quien había admirado y amado y respetado durante tanto tiempo, se haya acercado con tanta generosidad".

Taylor Swift pide respetar la cuarentena

En días pasados, Taylor Swift hizo un llamado a sus fans a respetar la cuarentena que había sido implementada en Estados Unidos para prevenir el contagio de coronavirus.

“Sigo a muchos de ustedes y los amo mucho pero necesito expresar mi preocupación de que no le den la seriedad necesaria a la situación. Veo que muchas reuniones y fiestas aún están ocurriendo"

"Este es el momento para cancelar planes, asilarse tanto como puedan y no asumir que porque no se sienten enfermos no están transmitiendo algo a los ancianos u otras personas vulnerables”, agregó.

Además del mensaje en sus historias de Instagram, Taylor Swift compartió con sus 128 millones de seguidores en la plataforma, una foto de su gata Meredith en su "cuarentena".

"Para Meredith, la auto- cuarentena es una forma de vida. Se como Meredith".

La fotografía encantó a los fans, quienes felicitaron a Taylor Swift por su llamado a respetar la cuarentena.