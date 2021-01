Taylor Swift despidió al 2020 de una EXTRAÑA manera, (FOTO)

"Adiós 2020, ha sido extraño", subtituló la superestrella Taylor Swift con un divertido chasquido de sí misma luciendo bastante aturdida en el atuendo marrón difuso, que se completaba con la boca gruñona del animal a modo de capucha.

Por supuesto, si alguien ha aprovechado al máximo el extraño año que ha sido 2020, es Swift.

Después de estrenar su documental Miss Americana en Sundance en enero y posteriormente cancelar sus conciertos de Lover Fest planeados en ambas costas debido a la pandemia de coronavirus, la cantautora demostró que lo bueno puede salir de lo malo al lanzar no uno sino dos álbumes sorpresa en la la última mitad del año con Folklore y su álbum compañero Evermore.

Ambos LP debutaron en la cima del Billboard 200 y le valieron a Swift el séptimo y octavo álbum número uno consecutivo de su carrera. (Folklore en particular, ha pasado ocho semanas no consecutivas en el No. 1 desde su lanzamiento en julio, y se convirtió en el primer y único estudio establecido este año en vender más de un millón de copias en octubre).

Taylor Swift enamoró a sus fans con un disfraz de oso

Éxitos de Taylor Swift en la música durante 2020

Mientras tanto, el sencillo principal de cada estudio, el acogedor "Cardigan" de Folklore y el brujo "Willow" de Evermore, también llegó a la cima del Hot 100 tras su lanzamiento, convirtiéndola en la primera artista en la historia de Billboard en debutar en la cima de ambas listas simultáneamente, y para hacerlo no una sino dos veces.

Y como si lanzar dos álbumes sorpresa durante una pandemia no fuera suficiente, Taylor Swift también presentó The Long Pond Studio Sessions en Disney +, y sigue trabajando duro para volver a grabar los primeros cinco álbumes de su catálogo posterior después de la saga en curso sobre la propiedad de ella y con Scooter Braun y su ex director de sello Scott Borchetta, según se dijo a La Verdad Noticias.

Si bien Tay aún no ha revelado cuándo estará listo alguno de esos proyectos regrabados, les dio a los fanáticos un adelanto de la versión actualizada de "Love Story" a principios de diciembre gracias a un divertido anuncio de Match.com dirigido por su amigo Ryan. Reynolds.

Echa un vistazo a la descarada despedida de Taylor para 2020 a continuación.

