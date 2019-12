Taylor Swift da poderoso discurso feminista sobre Scooter Braun ¡ESTA VEZ SIN FILTROS!

Taylor Swift fue nombrada “Mujer de la Década” por Billboard y fiel a su no tan nueva faceta como feminista dedicó una parte de su discurso a dar una declaración personal sobre Scooter Braun, con quien mantiene una disputa por los derechos sobre los másters de sus seis discos anteriores.

Taylor Swift nueva "Mujer de la Década" por Billboard

Hace meses, Scooter Braun adquirió Big Machine Records, disquera con la que Taylor Swift inició su carrera hace ya 13 años, y que poseen la propiedad sobre las pistas originales de todos sus álbumes menos “Lover”.

Taylor Swift había tenido problemas en el pasado con Scooter Braun, quien en el pasado había participado en campañas de acoso cibernético en contra de la cantante y promovió burlas y ataques verbales en su contra.

Durante el Billboard's Women In Music, Taylor Swift de 30 años rememoró los más grandes retos de su carrera además de impactar con un poderoso discurso feminista en el que denunció el “privilegio masculino” que existe en la industria de la música.

“Permítanme decir que la definición de privilegio masculino tóxico en nuestra industria es que la gente dice: "Bueno, él siempre ha sido amable conmigo" cuando estoy planteando preocupaciones válidas sobre los artistas y sus derechos de poseer su música. Por supuesto que es amable contigo. Si estás en esta habitación tienes algo que él necesita”, expresó.

APOYO DE LAS MUJERES EN LA INDUSTRIA

La intérprete de “Look What You Made Me Do”, recordó como había solicitado comprar los derechos sobre sus grabaciones maestras pero se le fue negado en favor de Scooter Braun, quien tiene el poder de negar el uso de las canciones a la cantante.

Pero el momento feminista de la noche ocurrió cuando Taylor Swift reconoció y agradeció el apoyo de las mujeres del mundo de la música, quienes denunciaron el hecho de que Scooter Braun estaba negando el permiso a Taylor Swift para interpretar su música en la ceremonia de los AMAs, donde fue nombrada “Artista de la Década”.

“Lo más sorprendente fue descubrir que serían las mujeres de nuestra industria las que apoyarían y me mostrarían el mayor apoyo vocal en uno de los momentos más difíciles y nunca, nunca olvídalo. Como siempre”.