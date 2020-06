Taylor Swift cuenta que ella tampoco obtuvo la graduación que ella imaginaba “Dear Class of 2020”

En la ceremonia de graduación "There's Nothing Holdin' Me Back" de Shawn Mendes fue interpretada por el coro AMDA College of Performing Art

¡No hay nada que frene a los graduados del 2020! Durante el especial de YouTube 'Dear Class of 2020' el domingo 7 de junio, la exitosa canción de Shawn Mendes "There's Nothing Holdin' Me Back" fue interpretada por el coro AMDA College of Performing Arts y la banda de música de Diamond Bar High School.

Durante la presentación pregrabada, los músicos usaron gorras y vestidos azules con borlas amarillas mientras marchaban a un campo de fútbol para interpretar la canción. El video luego se dirigió a los pasillos de una escuela secundaria, donde los estudiantes, socialmente distanciados, por supuesto, bailaron mientras usaban máscaras faciales, un guiño a la pandemia de coronavirus que ha llevado al cierre de las escuelas.

Después de la canción motivante, el propio Mendes apareció en un video para agradecer a los dos grupos de artistas y también para compartir un mensaje con la clase de 2020.

"Espero que donde sea que te lleve tu vida después de la graduación, sigas inspirándote", dijo el nativo de Toronto. "A todos los graduados de la clase 2020, felicidades ... ¡Haz lo que te gusta hacer en la vida!"

Tampoco obtuvo la graduación de la escuela secundaria que ella imaginaba.

En "Dear Class of 2020" de YouTube Originals, Swift se dirigió a los graduados contando una historia de cómo estaba de gira y no podía asistir a su propia ceremonia.

"Sé que este no es el tipo de graduación que creías que ibas a tener", dijo. "Terminé recibiendo mi diploma por correo"

"No era exactamente lo que había imaginado", continuó.

Pero al final, Swift espera que todos puedan "esperar lo inesperado".

Tracee Ellis Ross, Kelly Rowland, Shonda Rhimes, Yara Shahidi, Janelle Monae y más recitaron el poema "Still I Rise" de Maya Angelou durante la celebración virtual de graduación de YouTube "Dear Class of 2020"

Cada mujer se turnaba para leer líneas del poema como: "¿Te molesta mi sensualidad? / ¿Te sorprende? / ¿Bailo como si tuviera diamantes? / ¿En la reunión de mis muslos?"

El montaje también presentó clips de la propia Angelou, así como de Misty Copeland bailando sola en un estudio de ballet.

