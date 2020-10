Taylor Swift creó "folklore" en menos de 3 meses; ¿Cuál fue su proceso?

Taylor Swift es conocida por sorprender a sus fans, pero se las arregló para superarse a sí misma cuando lanzó su nuevo álbum, "folklore" con menos de 24 horas de anticipación.

Los Swifties no esperaban TS8 (un seudónimo del octavo álbum de estudio de Swift) hasta 2021, o incluso después, ya que asumieron que al normalizarse la situación debido al COVID-19, Taylor Swift retomaría sus planes para la promoción y gira de "Lover".

La estrella de "Miss Americana" ha seguido típicamente un patrón de lanzar un álbum cada dos años. Desde su último álbum, Lover debutó hace solo 11 meses, los fanáticos nunca podrían haber anticipado la llegada del folklore.

Taylor Swift lanzó "folklore" el 24 de julio 2020, antes de cumplirse un año de "Lover"

Pero, Taylor Swift también es famosa por subvertir las expectativas. Uno solo tiene que mirar su carrera y presenciar cómo pasó de la música country al pop para ver que a menudo hace lo que menos se espera de ella, "folklore" es un maravilloso ejemplo de esto.

En lugar de lanzar “Cruel Summer” como single (que sus fans le han estado rogando que lo haga durante meses), decidió regalarles un álbum completamente nuevo.

Taylor Swift anuncia su nuevo álbum, "folklore"

“La mayoría de las cosas que había planeado este verano no terminaron sucediendo, pero hay algo que no había planeado que sucedió. Y esa cosa es mi octavo álbum de estudio, folklore. Sorpresa Esta noche a la medianoche lanzaré mi nuevo álbum completo de canciones en las que he vertido todos mis caprichos, sueños, miedos y reflexiones”, compartió Taylor Swift con sus millones de fanáticos en las redes sociales.

"folklore" incluye 16 canciones nuevas y una pista extra en la edición de lujo. Como es habitual, Taylor Swift participó en la escritura de todas y cada una de las canciones. También trabajó con tres coautores (Aaron Dessner, Bon Iver y Jack Antonoff) para el álbum.

Juntos, los cuatro artistas pudieron escribir folclore en menos de tres meses. En una publicación reciente de Instagram, Aaron Dessner reveló que Taylor Swift ni siquiera se acercó a él sobre la idea de colaborar hasta finales de abril.

Dessner co- escribió 11 canciones de "folklore"

“Estaba emocionado y honrado cuando Taylor se acercó a mí a fines de abril para quizás escribir algunas canciones juntos de forma remota. Me había estado aislando con mi familia, pero escribí un montón de música en los primeros meses de cuarentena que compartí”, compartió Dessner.

El compositor continuó agregando que escribir "august" con la cantante de "False God" resultó ser un proceso ridículamente rápido (juego de palabras). Dessner incluso compartió que todavía no puede creer cuán perfectamente el proyecto pudo tomar forma.

“Pensé que tomaría un tiempo para que surgieran las ideas de las canciones y no tenía expectativas en cuanto a lo que podríamos lograr de forma remota. Pero unas horas después de compartir música, mi teléfono se iluminó con una nota de voz de Taylor de una versión completamente escrita de una canción; el impulso nunca se detuvo. Durante los meses siguientes, terminamos de forma remota 11 canciones (también grabó varias otras con la increíble @jackantonoff) de su nuevo y mágico álbum "folklore".

Aaron Dessner, Bon Iver y más artistas indie colaboran en "folklore" de Taylor Swift

"Rara vez me he sentido tan inspirado por alguien y todavía es difícil creer que esto haya sucedido. Estas canciones se unieron en un momento tan desafiante", compartió Dessner sobre su trabajo con la Artista de la Década de Billboard.

Dessner defiende trabajo de Taylor Swift en “folklore”

Aaron Dessner también agregó que Taylor Swift tiene una ética de trabajo increíble y que estaba emocionado por lo que crearon juntos y las reacciones de los fans.

“Estoy muy orgulloso de todas estas canciones y profundamente agradecido con @taylorswift por invitarme y confiar en mí en su proceso. Es una de las artistas más talentosas, trabajadoras y profundamente afectivas que he conocido. Hay una humanidad palpable, una calidez y una emoción cruda en estas canciones que espero que les encante y se sienta cómodo tanto como yo", compartió Dessner sobre el folclore.

Entre las canciones que Aaron Dessner co-escribió con Taylor Swift, se encuentre "cardigan", primer sencillo del nuevo álbum y sobre el que puedes leer todos los detalles en La Verdad Noticias aquí.

Es bastante impresionante que Taylor Swift y su equipo hayan podido crear un cuerpo de trabajo en tan poco tiempo. Estamos intrigados por todo lo que vendrá de la era folklore. Dinos en los comentarios que otras sopresas esperas.