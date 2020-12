Taylor Swift confiesa cómo decidió escribir canciones con su novio Joe Alwyn/Foto: WKYC

Taylor Swift ha escrito algunas de sus canciones más tristes con su novio, Joe Alwyn. En una nueva entrevista con Apple Music, Taylor habló sobre trabajar con Joe y por qué pudieron colaborar de esta manera inesperada en sus últimos álbumes, Folklore y Evermore.

“Digo que fue una sorpresa que empezáramos a escribir juntos, pero en cierto modo no lo fue”, admitió Taylor. "Porque siempre nos unimos a la música y teníamos los mismos gustos musicales".

También agregó: "Él siempre es la persona que me muestra las canciones de los artistas y luego se convierten en mis canciones favoritas".

Taylor y Joe decidieron crear música juntos, y los fans están demasiado emocionados por ello, ya que Swift sólo había escrito una canción con un ex novio en el pasado que le generó diversos problemas/Foto: Pinterest

El presentador de la entrevista, Zane Lowe, no pudo evitar señalar la ironía del hecho de que Taylor y Joe escribieron canciones tristes como "Champagne Problems", "Exile" y "Evermore" juntos ... a pesar de estar tan enamorados.

"¡Joe y yo realmente amamos las canciones tristes!" Taylor exclamó. “Siempre nos hemos unido por la música. Nos gustan mucho las canciones tristes, ¿qué puedo decir?".

Joe Alwyn y Taylor Swift escribieron juntos gracias a la cuarentena

El crédito de Joe como compositor en los álbumes de Taylor está bajo el nombre de 'William Bowery'. Cuando apareció el seudónimo en Folklore (Joe ayudó a escribir "Exile" y "Betty" en ese álbum), los fanáticos no tardaron en descubrir quién era el escritor misterioso.

Taylor luego confirmó la especulación durante su película Folklore: The Long Pond Studio Sessions en Disney+ en noviembre. Lanzó Evermore el 11 de diciembre y WB tuvo tres créditos más como compositor , "Evermore", "Champagne Problems" y "Coney Island".

"Siempre está tocando instrumentos", explicó Taylor.

“Él no lo hace de una manera estratégica, 'Estoy escribiendo una canción en este momento'. Siempre ha hecho eso. Pero, ¿creo que hubiéramos dado el paso de 'Oye, veamos si hay una canción aquí, escribamos una canción juntos' si no hubiéramos estado encerrados? No creo que eso hubiera sucedido. Y estoy muy contenta de que lo haya hecho", expresó Taylor Swift de 31 años.

Taylor y Joe comenzaron a salir en secreto en el otoño de 2016 después de que ella se separó de Tom Hiddleston. La relación comenzó después de un año difícil para Taylor, que también implicó una ruptura con Calvin Harris y una enemistad muy pública con Kim Kardashian y Kanye West.

Ella se propuso escapar del centro de atención y concentrarse en desarrollar una relación privada con el actor británico. No fue hasta mayo de 2017 que la noticia de la relación de Taylor y Joe se hizo pública, pero siguen siendo una pareja muy privada y discreta en los años posteriores.

Swift y Alwyn llevan poco más de 4 años juntos. El mantener su relación en privado ha ayudado a que el noviazgo se fortalezca y posiblemente la pareja planea estar junta por muchos años más/Foto: Cosmopolitan

Sin embargo, como siempre, la música de Taylor habla por sí sola. Sus álbumes de 2017 y 2019, Reputation y Lover, se inspiraron en gran medida en Joe. Si bien Folklore y Evermore están más arraigados en la fantasía y la ficción, también hay algunos temas inspirados en Joe, como "Invisible String", "Peace" y "Long Story Short", en esos discos.

