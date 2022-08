Taylor Swift con vestido lleno de joyas deslumbra en los MTV VMAs de 2022

Taylor Swift es una famosa cantante que está nominada a cinco premios en el evento MTV VMAs de 2022 y deslumbró con un vestido lleno de joyas y cutouts de Oscar de la Renta y tacones plateados metálicos a juego durante la alfombra roja.

Este año, Taylor obtuvo nominaciones en la categoría Video del Año por "All Too Well (Versión de 10 minutos) (Versión de Taylor)". El video también recibió elogios como Mejor Video de Formato Largo, Mejor Fotografía, Mejor Dirección y Mejor Edición.

Poco después de que se anunciaran las nominaciones, Taylor Swift compartió un video en TikTok agradeciendo a sus fans por su apoyo y alentándolos a votar por ella. Ahora que se ha presentado al evento a dejado a mas de uno con la boca abierta con su elegancia.

La cantante anunció sus nominaciones

Taylor Swift en los MTV VMAs

"Todo está, una vez más, demasiado mal", subtituló el video del 26 de julio. "¡Gracias a ustedes! ¡La votación está abierta AHORA!", así lo anunció la cantante Taylor Swift mientras incluyó capturas de pantalla de sus nominaciones en el clip, cada una con un mensaje adicional que ella escribió.

En una diapositiva, Taylor destacó, "LOS AMO SADIE & DYLAN", en referencia a Sadie Sink y Dylan O'Brien, quienes aparecieron en la versión corta de la canción.

Hay que destacar que hasta ahora, Taylor ha ganado dos veces en la categoría, habiendo ganado previamente por "Bad Blood" con Kendrick Lamar en 2015 y cuatro años después por "You Need to Calm Down". Ella sería la única artista en ganar tres veces.

Taylor Swift en los MTV VMAs

Taylor Swift en los MTV VMAs de 2022

En 2019, Taylor regresó al show musical anual con una actuación épica, marcando la primera vez que subió al escenario desde que lanzó su séptimo álbum Lover.

En el escenario, ofreció una deslumbrante interpretación de "You Need to Calm Down", invitando a drag queens y bailarinas a unirse a ella en conjuntos brillantes y alegres.

Cabe destacar que en cuanto al atuendo de Taylor para la presentación, ella vestía un bustier dorado y pantalones cortos azul marino brillantes que también se robo la mirada de muchos internautas y fanáticos de todo el mundo.

