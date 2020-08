¿Taylor Swift colaborará con Selena Gomez después de BLACKPINK? Esto sabemos

Selena Gomez ha revelado varias sorpresas estas últimas semanas en medio de la crisis pandémica. Después de lanzar su programa de cocina en HBO Max hace unos días, lanzó el teaser de su próxima colaboración con BLACKPINK.

Pero, si bien la nueva música con el grupo de K-pop femenino ha causado entusiasmo entre los fanáticos, muchos se han preguntado si ella también colaborará con Taylor Swift. Después de expresar su interés, Cheat Sheet informó que la cantante de "Hands To Myself" aparentemente insinuó y "se burló" de que esto podría suceder pronto.

Selena Gomez y Taylor Swift querían colaborar musicalmente

En una entrevista con Gary Whitta para Animal Talking, Selena Gomez reveló que siempre ha “soñado” con colaborar con Taylor Swift. Agregó que ambos querían hacerlo y lo han hablado.

Según los informes, sus declaraciones han conmovido a muchos fanáticos al concluir que podrían estar haciendo música nueva en estos días. Como se señaló, la cantante de Wolves aparentemente ha centrado su período de cuarentena en hacer música y otros proyectos.

Aunque no hay seguridad de que uno de sus próximos temas contará con la cantante de Cardigan, la misma publicación asegura que habrá uno pronto.

Selena y Taylor "regresan"

La amistad de Taylor Swift y Selena Gomez comenzó cuando estaban saliendo con dos de los Jonas Brothers, según Elle. Swift estaba con Joe Jonas, mientras que Gomez estaba saliendo con Nick Jonas.

Después de su primer encuentro hace 12 o 13 años, la cantante de Lose You To Love Me dijo que simplemente "hicieron clic". Ella, más tarde, lo describió como "histérico".

Desde entonces, incluso después de sus respectivas rupturas con Joe y Nick, Taylor y Selena han mantenido su amistad. Los informes también agregaron que se han apoyado repetidamente entre sí, de manera privada y pública.

Selena Gomez y Taylor Swift son amigas desde que salían con los Jonas Brothers

Sus colaboraciones recientes

Taylor Swift sorprendió a los Swifties cuando lanzó su último álbum, Folklore. Tiene un total de 16 pistas, con una característica adicional. En él, colaboró con Bon Iver en la pista titulada Exile.

En cuanto a Selena, recientemente lanzó un póster teaser en Instagram. El cartel revela que trabajó con BLACKPINK, quien también publicó el mismo material teaser. La pista llegará el 28 de agosto.

A pesar de los rumores y especulaciones anteriores de que el grupo de K-pop colaborará con Selena Gomez, la noticia aún se convirtió en un gran impacto entre los fanáticos y seguidores de ambas partes.