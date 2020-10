Taylor Swift celebra 10 años de "Speak Now" ¡Recuerda todas sus canciones!

"Speak Now" no es el primer álbum de Taylor Swift que probablemente les viene a la mente a la mayoría de los oyentes de pop ocasionales; no es su álbum más vendido o aclamado, y no produjo sus mayores éxitos en las listas de popularidad.

Pero "Speak Now" siempre ocupará un lugar especial en el corazón de sus mayores fanáticos, como un paso crítico en su evolución desde la favorita del country hasta el ícono del pop global que es hoy en día Taylor Swift.

Speak Now, fue el tercer álbum de estudio de Taylor Swift

Como el único álbum en el que Taylor Swift fue la única escritora en cada pista, y simplemente una de sus colecciones de canciones más sólidas, reveladoras y cautivadoras hasta la fecha: "Speak Now" es un referente para todos los cantautores de pop a principios de la década de 2010.

Lanzado originalmente el 25 de octubre de 2010, "Speak Now", el tercer álbum de estudio de la cantante, cumple 10 años este 2020, por ello, recordamos cada uno de los temas que Taylor Swift escribió para uno de los álbumes pop más esenciales y duraderos de la última década.

"Mine"

"Mine", el primer sencillo de Speak Now, representa la esencia de Taylor Swift, antes y ahora. Hay un niño, hay una niña y muchas imágenes de ensueño de un amor que lo consume todo.

Como demostró en "Miss Americana", Taylor Swift ha madurado en su narración de historias, y en sus reflexiones sobre las relaciones, pero la historia "de la cuidadosa hija de un hombre descuidado" captura la magia de la angustia y el anhelo de la adolescencia.

"Mine" ciertamente escapa a las críticas del single principal que a menudo se lanzan a Taylor Swift, con un comienzo dulce que se convierte en un coro pop-country para siempre. Y 10 años después, cada vez que escuchas la canción, sigue siendo "como la primera vez".

"Sparks Fly"

Cuando escucho una canción de Taylor Swift, quiero tres cosas: una historia romántica, metáforas líricas creativas y un gancho para cantar a gritos, "Sparks Fly" marca todas las casillas.

Su fantasía de un chico malo de ojos verdes al que quiere besar bajo la lluvia y llevarla a habitaciones con poca luz es un poco más sensual de lo que estábamos acostumbrados en un Swift de 2010 de pelo rizado, pero eso es exactamente lo que hace la canción se destaca en lo que entonces era fácilmente su álbum más maduro.

Además, la letra, "Estoy cautivado por ti, bebé, como un espectáculo de fuegos artificiales". ¿Por una canción llamada "Sparks Fly"? Genial.

"Back to December"

Taylor Swift ya había lanzado muchos himnos de ruptura al momento de estrenar su tercer álbum, pero ha dicho que el segundo sencillo de Speak Now, "Back to December", fue la primera vez que se disculpó en una canción.

Como resultado, la balada arrolladora sobre querer volver en el tiempo para cambiar de opinión es increíblemente conmovedora. Escuchar a Taylor Swift declarar y reconocer un error anterior (dedicada a la estrella de Crepúsculo, Taylor Lautner, como lo confirmó hace cuatro años) fue reconfortante y empoderador a la vez, y demostró que está bien, y a veces incluso es necesario, tragar. el orgullo de uno en nombre del amor.

"Speak Now"

"Speak Now", como en "Habla ahora, o calla para siempre", ese momento clave después de "Sí, acepto" que generalmente termina en silencio, pero que en ocasiones resulta en un acto de audacia romántica, aumenta las apuestas del avance de Taylor Swift.

La canción supera a "You Belong With Me", ya que sus declaraciones de amor verdadero se han graduado desde el baile de graduación de la escuela secundaria hasta una ceremonia de boda. Sin embargo, la canción principal es delicada en sus detalles líricos, desde la novia mal engendrada que lleva "un vestido con forma de pastel" hasta el reconocimiento de Taylor Swift de que "incendiar" las nupcias inminentes está fuera de lugar.

"No soy el tipo de chica / que debería irrumpir groseramente en una ocasión de velo blanco", se encoge de hombros, "pero tú no eres el tipo de chico / que debería casarse con la chica equivocada". La urgencia de "Speak Now" sirve en última instancia como tesis para el resto del álbum, ya que Swift se niega a que se ignoren sus emociones.

"Dear John"

Para aquellos que pensaron que Taylor Swift solo adoptó el rap más adelante en su carrera, por favor vean esta pista picante post-ruptura. Se rumorea que la compositora de "folklore" escribió este abrasador tema sobre John Mayer, después de que terminó su breve relación.

"Querido John, lo veo todo ahora que te has ido / ¿No crees que era demasiado joven para que me molesten?" pregunta con dolor palpable y furia en el coro, supuestamente destacando la brecha de edad de 12 años entre ella y su ex. Puede que no sea exactamente "La historia de Adidon", pero por la electricidad del cable vivo que atravesó toda la epopeya de casi siete minutos, sin duda ella estaba "Cargada" por la traición.

"Mean"

"Taylor, la perdedora" puede ser un terreno muy trillado en la obra de Taylor Swift en este momento, pero nunca ha apuntado a sus detractores tan directamente, o de manera tan identificable, como lo hizo en "Mean".

Con su línea de banjo indeleble y letras agresivas, el single sigue siendo un himno hecho a medida para todos los soñadores que alguna vez fueron intimidados por no pertenecer y se mudaron a la gran ciudad con algo que demostrarles a los que los odiaron en casa. 10 años después y, Taylor Swift ganó la batalla ya que ahora se escribe sobre ella para Billboard, La Verdad Noticias y decenas de medios en todo el mundo.

"The Story of Us"

¿Recuerdas "Love Story" de Fearless? Bueno, ahora es una tragedia, obviamente. “The Story Of Us” fue escrita después de un encuentro con un ex (que se cree que es John Mayer) en los CMT Music Awards 2010, y se inclina más al pop-rock que al country.

Taylor Swift habló sobre el incómodo evento en las entrevistas, y el mensaje "CMT AWARDS" estaba oculto en el folleto del álbum. El single relata como una relación en particular no tuvo un final feliz, pero la historia bien interpretada y redactada inteligentemente sigue siendo emocionante, incluso si ya sabes cómo va.

También cuenta con uno de los coros más frenéticos de Speak Now, allanando el camino, aunque sin querer, para futuros éxitos de Taylor Swift como "Shake It Off" y "The Man", en los cuales la cantante sale adelante después de varios intentos de ser humillada.

"Never Grow Up"

Si bien Taylor Swift a menudo escribe sobre momentos muy específicos en el tiempo, incluso yendo tan lejos como para nombrar canciones por las edades exactas a las que hacen referencia, el melancólico "Never Grow Up", impulsado por la guitarra, realiza el truco mágico de sentirse identificable con cualquier oyente a cualquier edad, dependiendo de su perspectiva.

En el primer verso, ¿eres el niño o el narrador de Taylor Swift? ¿Quién podría ser un hermano mayor, un padre, un abuelo, tal vez una tía o un tío? En el verso final, ¿eres el adulto joven en su primer apartamento o el padre que se aseguró de empacar una luz de noche infantil, por si acaso?.

La magia de esta canción, y su mensaje universal de tratar de aferrarse a tu propia inocencia y / o proteger a los inocentes que te rodean, es que "Never Grow Up" puede crecer junto a los fans de Taylor Swift.

"Enchanted"

La forma en que se abre esta canción, con nada más que una producción brillante y acordes de guitarra repetidos, permite que las letras de Taylor Swift ocupen un asiento delantero, destacando su experiencia en el escenario.

Mientras la producción da un ligero giro a la alternativa con un rápido riff de guitarra eléctrica y un ritmo estable, Taylor Swift suplica, "¿A quién amas?" - capturando la prisa y la inevitable naturaleza absorbente de un extraño recién conocido que se convierte en un flechazo oficial.

Es una pregunta vulnerable que se hace solo a sí misma, y pasa el resto de la canción preguntándose, dejando a los oyentes igualmente en la oscuridad pero encantados de todos modos, una herramienta de narración atractiva a la que ha regresado una y otra vez.

"Better Than Revenge"

Para cualquiera que fingiera conmoción por la mezquindad y ferocidad que Taylor Swift presentó en Reputation, escuche "Better Than Revenge", el antepasado espiritual de todo el álbum.

Si bien el sonido se acerca bastante al pop-punk en lugar del country-casi-pop que impregna el resto de Speak Now, el contenido lírico no podría estar más cerca de una canción muy posterior como "I Did Something Bad".

Supuestamente, la cantante despotrica líricamente a la actriz que le "robó" el afecto de Joe Jonas, Camilla Belle. Las afiladas púas de Taylor Swift también se mezclan con ingeniosos golpes a sí misma (se destaca "ella cree que soy psicópata porque me gusta rimar su nombre con cosas"), poniendo a las estrellas en su formato más puro y menos destilado, lo que la convierte en un tema fascinante una década después.

"Innocent"

Debutó en los premios MTV Video Music 2010, un año después del famoso incidente, "Innocent" fue entregado como una rama de olivo de Taylor Swift a Kanye West, una palmada en el hombro para decir básicamente: "Lo entiendo".

Pero por mucho que la canción tuviera como objetivo tomar el camino correcto, el dolor de Taylor Swift por el colapso del escenario de Kanye West y las consecuencias subsiguientes no pudo evitar brillar sobre su hermosa producción alternativa.

Apunta a la empatía con versos como: "¿No era más fácil en tus días de atrapar luciérnagas?" un toque de ligera condescendencia, y comentarios como "32 y sigo creciendo ahora" se sienten llenos de tanto rencor como simpatía.

Todavía no lo había superado por completo, y hoy "Innocent" es un capítulo aún más fascinante en la pelea más reveladora del pop del siglo XXI por su intento extremadamente identificable de ser la persona más grande, incluso cuando no has terminado por completo de sentirte pequeño.

"Haunted"

En un álbum lleno de excelentes canciones de ruptura, "Haunted" podría fácilmente quedar en el camino como un sencillo menor. Pero 10 años después, la inclinación de Swift por lo melodramático, especialmente con letras como "Está oscureciendo y está demasiado tranquilo / Y no puedo confiar en nada ahora", lo convierte en un corte profundo extremadamente convincente.

Quizás "Haunted" se destaca simplemente porque no sigue la fórmula de la canción de ruptura; en lugar de ofrecer guitarras acústicas silenciosas y letras casi susurradas, la pista estalla de angustia, miedo y desesperación gracias a su fuerte coro, línea de batería implacable y aguaceros de cuerdas conmovedoras.

"Last Kiss"

La paciencia es una virtud subestimada de Speak Now, fácilmente el álbum más largo de Taylor Swift hasta la fecha con 67:29, aunque su lista de canciones es más corta que Lover de 2019.

Sus mejores canciones se desarrollan lenta, cuidadosa y delicadamente, no más que en la penúltima balada de seis minutos, "Last Kiss". El coro no aparece hasta casi dos minutos después, y continúa tomándose su tiempo desde allí, diciendo más en sus elipses silenciosos que con cualquier letra.

Es una especie de secuela de "Forever and Always" de Fearless, pero si esa canción de ruptura era sobre la tormenta de emociones que sigue inmediatamente a la angustia, "Last Kiss" captura perfectamente la devastación tranquilamente cruel que se instala silenciosamente después, un suspiro exquisito que parece durar toda la vida.

"Long Live"

Siempre digo que si Taylor Swift y yo conociéramos en la vida real, seríamos amigas instantáneos; después de todo, tenemos mucho en común (es decir, nuestra afición por los gatos y los chicos británicos).

Debido a canciones como "Long Live", creo que el sentimiento sería mutuo. Si bien Taylor Swift ha clavado el arte de la canción de amor, la última pista de Speak Now se siente especial porque es su primera canción de amor dedicada a sus fans:

"¿Te tomarás un momento / Prométeme esto / Que me apoyarás para siempre ..." Es un momento eso nos hace sentir que todos somos parte del mismo club, y realmente, ya lo somos.

