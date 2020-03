Taylor Swift casi se une a una famosa serie en The CW ¿Iba a dejar la música?

Taylor Swift, es la superestrella musical del momento pero en más de una ocasión ha explorado otras opciones como la actuación, lo que la llevó a ser considerada para unirse al elenco de una de las series icónicas de The CW.

Taylor Swift pudo ser parte de The Vampire Diaries

Se trata del drama adolescente, The Vampire Diaries, gracias al cual saltaron a la fama estrellas como Paul Wesley, Nina Dobrev e Ian Somerhalder y que pudo incluir a Taylor Swift.

Nina Dobrev, protagonista de The Vampire Diaries quien dio vida a Elena Gilbert, confesó que los productores de la serie de vampiros en The CW consideraron crear un personaje para Taylor Swift.

"Recuerdo que desde el principio escuchamos que Taylor Swift era fanática del programa. Y luego los productores trataron de escribir un papel para ella. No funcionó por sus horarios, obviamente, ella no pudo estar en el programa. Pero fue sorprendente".

Taylor Swift, la actriz en potencia

Aunque Taylor Swift no pudo unirse a The Vampire Diaries - serie de la que era admiradora - eso no impidió que explorará el campo de la actuación en televisión e incluso el cine.

En la televisión participó en un episodio de New Girl y CSI en roles secundarios y tuvo cameos en programas como Toma Dos con Phineas y Ferb de Disney.

En el cine tuvo papeles pequeños en Valentine's Day, The Giver y más recientemente, Cats, además prestó su voz en la cinta, The Lorax y tuvo cameos en Hannah Montana: The Movie y Jonas Brothers: The 3D Concert Experience.

