Taylor Swift cancela el “Lover Fest” por la pandemia mundial/Foto: TN

Los swifties en este momento se encuentran desconsolados, ya que la cantante estadounidense Taylor Swift anunció a través de sus diversas redes sociales, que su gira “Lover Fest” ha quedado cancelada ante la pandemia mundial del COVID-19. La estrella del country y pop espera que con esta difícil decisión, no ponga en riesgo a sus millones de fans.

Taylor Swift y su equipo emitieron un comunicado donde expresaron su tristeza al tener que tomar esta dura decisión, la cual es necesaria ya que en estos meses de cuarentena, ningún evento masivo se podrá llevar a cabo.

"Por favor, manténganse sanos y seguros. Te veré en el escenario tan pronto como pueda, pero ahora lo importante es comprometernos con esta cuarentena por el bien de todos nosotros", escribió la intérprete en su Instagram.

Comunicado de Taylor Swift sobre su gira/Foto: El Horizonte

El “Lover Fest” se supone sería un concierto muy distinto a lo que Taylor suele hacer. Ya que no se realizaría en enormes estadios, y sería más un festival de música, con artistas invitados y lleno de color, como lo ha sido su séptimo álbum “Lover”.

Pero ante la pandemia del Coronavirus, la cantante de “You need to calm down” ha tenido que cancelar sus fechas que ya tenía establecidas para este 2020 en Estados Unidos, Brasil y algunos países de Europa. Sin embargo, el tour de conciertos se llevará a cabo en el 2021, con nuevas fechas que hasta el momento no se han dado a conocer.

El concierto de Taylor Swift

Si eres fan de la nombrada artista de la década, entonces sabrás que asistir a uno de los conciertos de Tay es una experiencia única; pero para conseguir un boleto, los fans tienen que hacer todo lo posible, ya que en menos de 15 minutos todos los tickets de cualquier precio, se agotan.

Pero el tour “Lover Fest” fue aún más complicado, ya que Taylor Swift decidió que sólo haría unas cuantas fechas de gira, para pasar más tiempo con su madre Andrea Swift, quien en este momento se encuentra atravesando un difícil problema de salud.

Con la noticia de la reprogramación de las fechas, los millones de fans de la cantante de 30 años esperan que sí se lleve a cabo el esperado tour el próximo año.