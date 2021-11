Taylor Swift cambia la hora de estreno de “All Too Well: The Short Film”

Taylor Swift está a poco tiempo de estrenar oficialmente la re-grabación de su álbum “Red (Taylor’s Version)”, pero este jueves informó que el video “All Too Well: The Short Film” cambiará la hora de su lanzamiento en Youtube, ya que no se va a publicar a la media noche como estaba planeado. Ahora el esperado video musical de larga duración se estrenará el viernes 12 de noviembre en punto de las 18:00 Horas (Hora Centro de México).

Swift compartió en todas sus redes sociales el póster oficial de lo que será uno de sus videos musicales más esperados. Ya que finalmente los fans podrán escuchar y ver la versión extendida de la canción “All Too Well”, la cual originalmente tenía una duración de 10 minutos, pero cuando se estrenó en octubre de 2012 duró poco más de cinco minutos.

El video “All Too Well: The Short Film” en Youtube durará más de 13 minutos, y se lanzará horas después del estreno de la nueva versión del disco “Red”, el cual es el cuarto álbum de estudio de la cantante estadounidense.

“All Too Well: The Short Film” mostrará la ex relación de Taylor Swift y Jake Gyllenhaal

Este es el póster oficial del nuevo video musical que será como un cortometraje/Foto: Instagram

Si eres fan de la artista de 31 años de edad seguramente recordarás que este emotivo tema musical fue escrito por Taylor para su ex novio, el actor Jake Gyllenhaal, con quien tuvo un intenso romance en 2010, cuando ella tenía 20 años y él 29.

La relación duró un año, y de acuerdo a lo que Swift narra en las canciones de su álbum “Red”, el actor de Hollywood terminó con ella de una forma muy dolorosa, e incluso no se presentó a su fiesta de cumpleaños número 21, algo que le rompió el corazón a la estrella musical y por ello, se inspiró para escribir una de las canciones más desgarradoras que tiene en su repertorio.

Ahora, por primera vez, Taylor Swift podría mostrar abiertamente uno de sus ex noviazgos en el Short Film de All Too Well, el cual, está protagonizado por el actor de Teen Wolf, Dylan O’Brien y la actriz de Stranger Things, Sadie Sink.

¿Qué discos le pertenecen a Taylor Swift?

Estos son los seis discos que Swift tendrá que regrabar para recuperar sus derechos/Foto: Viste La Calle

Los discos que hasta ahora le pertenecen a Taylor Swift son los más recientes, es decir, “Lover”, “Folklore” y “Evermore”. Sin embargo, hace unos meses comenzó con los lanzamientos de las re-grabaciones de sus primeros seis álbumes, por lo que ahora nuevamente es dueña del disco “Fearless”, aunque en su nueva versión (Taylor’s Version).

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, las re-grabaciones surgen después de que la cantante Taylor Swift perdió todos sus másters después de que fueron vendidos sin su autorización al mánager y productor Scooter Braun.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!