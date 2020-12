¡Taylor Swift brilla! “Willow” debuta en el número 1 en Billboard Hot 100

"Willow" de Taylor Swift florece con un debut número uno en la lista de canciones Billboard Hot 100. La pista es su séptima líder de Hot 100 y la segunda de 2020.

Al mismo tiempo, el álbum principal Evermore se lanza en el número 1 en el Billboard 200, ya que Swift es la primer artista en debutar en la cima de ambas listas simultáneamente dos veces. Se convirtió en el primer acto en lograr la hazaña incluso una vez cuando su álbum anterior Folklore y su sencillo "Cardigan" se abrieron en la cima de las listas Billboard 200 y Hot 100 con fecha del 8 de agosto.

El Hot 100 combina transmisión de todos los géneros de EE. UU. (Audio oficial y video oficial), transmisión de radio y datos de ventas. Todas las listas (con fecha del 26 de diciembre) se actualizarán en Billboard.com mañana (22 de diciembre).

En La Verdad Noticias te presentamos una miráda más profunda a la coronación de "Willow", publicada el 11 de diciembre en Republic Records, al mismo tiempo que Evermore. La canción ocupa el puesto número 1115 en el número uno en los 62 años de historia del Hot 100.

Este es el séptimo número 1 que Taylor Swift obtiene en el Billboard Hot 100

Streams, ventas y airplay: "Willow" atrajo 30 millones de streams en Estados Unidos y vendió 59.000 descargas en la semana que finalizó el 17 de diciembre, según Nielsen Music / MRC Data. También obtuvo 12,3 millones de impresiones de audiencia de radio en la semana que finalizó el 20 de diciembre.

La pista debuta en el número1 en la lista de ventas de canciones digitales y en el número 4 en Streaming Songs, mientras que burbujea bajo la encuesta Radio Songs.

Desglosando las ventas de la primera semana de la canción, siete opciones de compra estuvieron disponibles en la tienda web de Swift durante la semana de seguimiento, con todos los descuentos de las últimas 31 horas del marco a entre 48 centavos y 1.03 dólares.

Taylor Swifts en la cima de Billboard 200 y Hot 100 simultáneamente

Como se señaló anteriormente, mientras "Willow" florece en la cima de Hot 100 y el álbum principal Evermore se eleva en el número 1 en la Billboard 200, Swift es la primer artista en debutar en la cima simultáneamente dos veces. Se convirtió en el primer cantante en lograr la hazaña incluso una vez, cuando Folklore y "Cardigan" rugieron en lo más alto de las listas de Billboard 200 y Hot 100 con fecha del 8 de agosto (Billboard 200 comenzó el 24 de marzo de 1956, y Hot 100 se originó en 4 de agosto de 1958.)

"Willow" de Taylor Swift florece con un debut número Billboard Hot 100

Séptimo número 1 de Taylor Swif

Con esto Taylor Swift ha obtenido su séptimo número 1 del Hot 100. He aquí un resumen:

"We Are Never Ever Getting Back Together”, tres semanas en el puesto número 1, a partir del 1 de septiembre de 2012

"Shake It Off", cuatro semanas, a partir del 6 de septiembre de 2014

"Blank Space", siete semanas, a partir del 29 de noviembre de 2014

"Bad Blood", hazaña. Kendrick Lamar, una semana, 6 de junio de 2015

"Look What You Made Me Do", tres semanas, a partir del 16 de septiembre de 2017

"Cardigan", una semana, 8 de agosto de 2020

"Willow", una semana hasta la fecha, 26 de diciembre de 2020

Taylor Swift es la artista número 21 en la historia del Hot 100 con al menos siete No. 1 y la séptima mujer solista. Los Beatles lideran todos los actos con 20 No. 1, seguidos por Mariah Carey con 19.

Tercer debut No. 1: "Willow" es la tercera canción de Swift en debutar en el No. 1 en el Hot 100, después de "Shake It Off" y "Cardigan". Swift se convierte en una de los seis artistas con al menos esa cantidad de entradas, uniéndose a Ariana Grande, la líder con cinco, y Justin Bieber, Carey, Drake y Travis Scott con tres cada uno.

"Willow" no solo es el séptimo número 1 de los Hot 100 de Swift, sino también el 29 entre los 10 primeros. Ella supera los totales de Carey y Stevie Wonder por una parte en solitario de la sexta mejor suma.

