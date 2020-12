Taylor Swift basó esta canción de 'Evermore' en una de sus obsesiones

Una vez más, Taylor Swift sorprendió a todos con el lanzamiento de su noveno álbum de estudio, 'Evermore'. Y como era de esperarse los fanáticos han comenzado a sumergirse en los significados más profundos y las conexiones con respecto a las canciones en el álbum.

Una canción de 'Evermore' que se destaca para muchos es 'No Body, No Crime'. Los fanáticos tienen sus pensamientos sobre el origen de este tema. Sin embargo, la inspiración detrás del tema tiene que ver con una obsesión de Taylor Swift.

La obsesión de Taylor Swift

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la pista de Swift con HAIM es una canción destacada para muchos fans. La canción comienza con los lamentos de las sirenas, que al instante incitan al pánico. El tema cuenta la historia de una mujer que cree que su marido no le ha sido fiel.

En una explicación de ‘Eermore’ en Twitter, Taylor Swift mencionó cómo algunas de las canciones del álbum tratan de "Matrimonios que han salido mal por infidelidad, tolerancia ambivalente e incluso asesinato".

Sin embargo, lo que más destacó de esa explicación fue que Swift también habló sobre la verdadera inspiración detrás de 'No Body, No Crime'. La cual, irónicamente, tiene que ver con una obsesión de Swift.

“Escribí 'No Body, No Crime' para mí misma”, explicó Swift a un fan la noche del lanzamiento de ‘Evermore’. "Se inspiró en mi obsesión por los podcasts y documentales sobre crímenes reales y utilicé el nombre de uno de mis mejores amigos como personaje principal".

¿'No Body, No Crime' está basada en una historia real?

Como suelen hacer los fans de Swift, algunos han detectado conexiones entre 'No Body, No Crime', ‘Dorothea’ y ‘Marjorie’. Por otro lado, algunos fanáticos piensan que la canción podría estar basada en hechos reales.

The Guardian informó que una niña de 4 años, Marjorie West, había desaparecido de un “pequeño pueblo” en Pensilvania en 1938. Irónicamente, Marjorie tenía una hermana mayor, Dorothea. ¿Swift, obsesionado con el crimen real, se enteró de esta historia y se inspiró?

En su carta a los fans, Taylor Swift dijo explícitamente que "marjorie" trata sobre su abuela y "dorothea" cuenta la historia de una niña que dejó su pequeña ciudad para perseguir sus sueños. Aún así, eso no ha impedido que los fanáticos relacionen "marjorie" con 'No Body, No Crime’.