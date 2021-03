Taylor Swift ayuda a impulsar los ingresos de la industria de la música

Eso es lo que hicieron millones de fanáticos de la música en 2020, con un aumento en la transmisión por suscripción que lideró el crecimiento global de los ingresos de música grabada del 7.4 por ciento, con estrellas como The Weeknd, Taylor Swift, BTS Billie Eilish y Drake por mencionar algunos liderando el camino.

El mercado reportó ingresos totales de $ 21.6 mil millones, marcando su sexto año consecutivo de crecimiento, dijo el organismo comercial de la industria, la IFPI, en su Informe Global de Música el pasado martes.

Taylor Swift brillando por su música

De acuerdo a Daily Mail, los cinco artistas más vendidos del año fueron las estrellas de K-pop BTS, la cantante Taylor Swift, el rapero Drake, el cantante The Weeknd y la sensación adolescente Billie Eilish quien fue una de las más más sonadas en el 2020.

El álbum más vendido del año fue Map Of The Soul: 7 de BTS (con ventas de 4.8 millones) con Blinding Lights de The Weeknd como el sencillo más vendido. BTS superó a Taylor Swift de dos años en la cima de las listas como el más vendido, con Drake terminando tercero en álbumes anteriores.

Por su parte, BTS, que hizo historia como la primera banda surcoreana en liderar las listas internacionales, también tuvo el cuarto álbum más vendido con Be (2.69 millones de copias). La agrupación coreana sigue estando en el grupo del público mundial pese a no obtener ningún reconocimiento en los anteriores Grammys.

"Mientras el mundo se enfrenta a la pandemia de COVID-19, se nos recuerda el poder perdurable de la música para consolar, sanar y levantar el ánimo", dijo la directora ejecutiva de IFPI, Frances Moore.

