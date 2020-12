Taylor Swift asombra a sus fans con “Evermore”, el disco hermano de “Folklore”/Foto: Rolling Stone

Lo siento Santa, Taylor ya ha hecho el mejor regalo. Como puedes imaginar, los Swifties pasaron la madrugada del viernes (11 de diciembre) escuchando obsesivamente y estudiando detenidamente el nuevo álbum sorpresa de 2020 de Taylor Swift, “Evermore”, e incluso ya tienen nuevas teorías.

Como un fan, que tuiteó, "Chicos, No Body, No Crime es una canción tan buena que no puedo dejar de repetirla”. O el que estaba tocando "Tolerate It", al que describieron como, literalmente, fenomenal. "No estoy bien. Estos versos, este puente. Dios mío". También les gustó el video mágico de "Willow", que se estrenó a medianoche al mismo tiempo que el noveno álbum que es “la grabación hermana” del octavo y exitosos disco de Swift, “Folklore”.

Y, no por nada, pero el mayor milagro de Evermore es, según un efusivo tuit: "¡Siempre me desconcierta cómo @ taylorswift13 saca un álbum de canciones que encajan perfectamente con mi situación cada vez que lanza un álbum!"

Además, algunos fans cambiarán para siempre. "Evermore está grabado en mi cerebro y no estoy enojado", decía un tuit. Desde la creación de los tableros de estado de ánimo de Evermore hasta simplemente agradecer a Taylor por salvar el 2020 sin ayuda; los Swifties sin duda están teniendo el mejor cierre de año.

Evermore, el nuevo álbum de Taylor Swift

Evermore tiene 15 pistas (más 2 bonus tracks en la edición Deluxe), incluye colaboraciones con Haim, Bon Iver y The National. "Desde que tenía 13 años, he estado emocionada por cumplir 31 porque es mi número de la suerte al revés, por eso quería sorprenderte con esto ahora", explicó en un publicación de Instagram anunciando la lista de canciones del proyecto.

"Todos ustedes han sido tan cariñosos, solidarios y atentos en mi cumpleaños, ¡así que esta vez pensé en darles algo! También sé que esta temporada navideña será una temporada solitaria para la mayoría de nosotros y si alguno de ustedes sale hay quienes recurren a la música para lidiar con los seres queridos que faltan como yo, esto es para ti”, escribió la cantante.

"Me encantó el escapismo que encontré en estos cuentos imaginarios/ no imaginarios. Me encantó la forma en que acogieron los paisajes oníricos, las tragedias y los relatos épicos de amor perdido y encontrado en sus vidas. Así que seguí escribiéndolos", compartió en Twitter.

También Taylor Swift agradeció a su coguionista y productor Aaron Dessner de The National, así como al colaborador frecuente Jack Antonoff, Justin Vernon de Bon Iver y el misterioso William Bowery (su novio Joe Alwyn) en noveno álbum, así como algunos "amigos nuevos (y de toda la vida)".

Taylor Swift escribió tres canciones con su novio Joe Alwyn alias William Bowery para este noveno disco "Evermore"/Foto: Music Mundial

¿Ya escuchaste “Evermore” de Taylor Swift?, ¿Cuáles son tus canciones favoritas del noveno álbum? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

