Durante años, nuestros usuarios han votado por sus logros favoritos en cine y televisión. Este año, más de 10.000 votaron por primera vez como los mejores de la industria discográfica convirtiendo a Taylor Swift en la ganadora absoluta.

Taylor Swift logró un barrido limpio de sus categorías generales de campo. Fue nombrada Artista del Año, mientras que "Folklore" ganó el Álbum del Año y "Cardigan" fue nombrada Grabación del Año y Canción del Año.

También la famosa cantante Taylor Swift ganó el premio a Mejor Artista Pop, con lo que su total asciende a cinco victorias de seis nominaciones. La única categoría que perdió fue Mejor video musical, que fue para Lady Gaga y Ariana Grande por “Rain on Me”, que fue dirigida por Robert Rodríguez.

Completando el campo general, los ganadores fueron el grupo de K-pop Black Pink, que ganó el premio al Mejor Artista Nuevo a pesar de ni siquiera estar nominado en los Grammy. Eso los convierte en los únicos ganadores de K-pop de este año, ya que Swift superó a BTS en el concurso Artista del año.

En las categorías de artistas de género, Fiona Apple reclamó Mejor Artista de Rock / Alternativo en una reñida carrera con Rina Sawayama. Mientras tanto, Carrie Underwood superó al legendario Bob Dylan como Mejor Artista Country / Americana. Cardi B fue la mejor artista de rap / hip-hop.

Y, quizás sorprendentemente, Anitta superó a Bad Bunny, J Balvin, Maluma y Ricky Martin para reclamar Mejor Artista Latino. Con su victoria como Mejor Artista de R&B, The Weeknd es en realidad el único artista masculino en ganar en nuestras 12 categorías.

A continuación en La Verdad Noticias te traemos la lista de los ganadores de los Gold Derby Music Awards 2021.

Taylor Swift arrasó con los premios y cautivó a sus fans

Artista del año

Fiona Apple

BTS

Billie Eilish

Ariana Grande

Lady Gaga

Dua Lipa

Semental Megan Thee

Harry Styles

X - Taylor Swift

El fin de semana

Albúm del año

El premio es para el artista y productor (es)

"Fuera de horario": The Weeknd

Productores: DaHeala, Illangelo, Kevin Parker, Max Martin, Metro Boomin, Notinbed, OPN, Oscar Holter, Prince 85, Ricky Reed, The Weeknd

"Chromatica" - Lady Gaga

Productores: Lady Gaga, BloodPop, Burns, Morgan Kibby, Axwell, Klahr, Liohn, Madeon, Skrillex, Tchami

"Busca los cortadores de pernos" - Fiona Apple

Productores: Fiona Apple, Amy Aileen Wood, Sebastian Steinberg, Davíd Garza

"Línea fina" - Harry Styles

Productores: Jeff Bhasker, Kid Harpoon, Tyler Johnson, Greg Kurstin, Sammy Witte

X - "Folklore" - Taylor Swift

Productores: Aaron Dessner, Jack Antonoff, Taylor Swift

"Nostalgia del futuro" - Dua Lipa

Productores: Jeff Bhasker, Jason Evigan, Koz, Ian Kirkpatrick, SG Lewis, Lindgren, The Monsters and Strangerz, Stuart Price, Take a Daytrip, TMS, Andrew Watt

"Hollywood's Bleeding" - Post Malone

Productores: Andrew Watt, BloodPop, Brian Lee, Carter Lang, DJ Dahi, Emile Haynie, Frank Dukes, Happy Perez, Jahaan Sweet, Louis Bell, Matt Tavares, Nick Mira, Post Malone, Wallis Lane

"Punisher" - Phoebe Bridgers

Productores: Tony Berg, Ethan Gruska, Phoebe Bridgers

"Sawayama" - Rina Sawayama

Productores: Clarence Clarity, Chris Lyon, Valley Girl, Bram Inscore, Danny L Harle, Rina Sawayama, Jonathan Gilmore, Kyle Shearer

"La hora impía" - Chloe x Halle

Productores: Avedon, Asoteric, Chloe Bailey, Halle Bailey, Boi-1da, Disclosure, Felicia Ferraro, Gitty, Wallis Lane, Mike Will Made-It, Nasri, Jake One, Pluss, Royal Z, Sounwave, Scott Storch, Jahaan Sweet, Vinylz

Récord del año

El premio es para el artista y productor (es)

"Te Adoro" - Harry Styles

Productor: Kid Harpoon

"Luces cegadoras" - The Weeknd

Productores: Max Martin, Oscar Holter, The Weeknd

X - "Chaqueta de punto" - Taylor Swift

Productor: Aaron Dessner

"Círculos" - Post Malone

Productores: Post Malone, Louis Bell, Frank Dukes

"No empieces ahora" - Dua Lipa

Productor: Ian Kirkpatrick

"Todo lo que quería" - Billie Eilish

Productor: Finneas

"Rain on Me" - Lady Gaga y Ariana Grande

Productor: BloodPop, Burns

"Shameika" - Fiona Apple

Productores: Fiona Apple, Sebastian Steinberg, Amy Aileen Wood, David Garza

"Amor estúpido" - Lady Gaga

Productores: BloodPop, Tchami

"WAP" - Cardi B con Megan Thee Stallion

Productores: Ayo the Producer, Keyz

Canción del año

El premio es para el (los) compositor (es)

"Te Adoro" (Harry Styles)

Compositores: Harry Styles, Amy Allen, Tyler Johnson, Thomas Hull

"Black Parade" (Beyonce)

Compositores: Beyonce, Derek James Dixie, Akil King, Brittany Coney, Denisia Andrews, Kim Krysiuk, Rickie Tice, Jay-Z, Paramount on Parade

"Luces cegadoras" (The Weeknd)

Compositores: The Weeknd, Ahmad Balshe, Jason Quenneville, Max Martin, Oscar Holter

X - "Cardigan" (Taylor Swift)

Compositores: Taylor Swift, Aaron Dessner

"No empieces ahora" (Dua Lipa)

Compositores: Dua Lipa, Caroline Ailin, Emily Warren, Ian Kirkpatrick

"Todo lo que quería" (Billie Eilish)

Compositores: Billie Eilish, Finneas

"Trae los cortadores de pernos" (Fiona Apple)

Compositor: Fiona Apple

"Rain on Me" (Lady Gaga y Ariana Grande)

Compositores: Lady Gaga, Ariana Grande, Nija Charles, Rami Yacoub, Michael Tucker, Martin Bresso, Alexander Ridha, Matthew Burns

"Shameika" (Fiona Apple)

Compositor: Fiona Apple

"Amor estúpido" (Lady Gaga)

Compositores: Lady Gaga, BloodPop, Max Martin, Martin Bresso, Ely Weisfeld

Mejor artista nuevo

X - Rosa Negra

Phoebe Bridgers

Gato doja

Conan Gray

Joji

Lauv

Semental Megan Thee

Orville Peck

Roddy Ricch

Rina Sawayama

Mejor artista del país

Los pollitos

Bob Dylan

Las Highwomen

Maren Morris

X - Carrie Underwood

Mejor artista latino

X - Anitta

Conejito malo

J Balvin

Maluma

Ricky Martin

Mejor artista pop

Lady Gaga

Dua Lipa

Harry Styles

X - Taylor Swift

El fin de semana

Mejor artista de R&B

Beyoncé

Chloe x Halle

Gato doja

Alicia Keys

X - El fin de semana

Mejor artista Pop

X - Cardi B

Infantil Gambino

Post Malone

Semental Megan Thee

Ejecuta las Joyas

Mejor artista de Rock Alternativo

X - Manzana Fiona

Phoebe Bridgers

Haim

Alanis Morissette

Rina Sawayama

Mejor video de música

El premio es para el artista y el director (es)

"Luces cegadoras" - The Weeknd

Directora: Anton Tammi

"Cardigan" - Taylor Swift

Directora: Taylor Swift

"Físico" - Dua Lipa

Directores: Lope Serrano y Nicolás Méndez

X - "Rain on Me" - Lady Gaga y Ariana Grande

Director: Robert Rodriguez

"WAP" - Cardi B con Megan Thee Stallion

Directora: Colin Tilley

