Taylor Swift aparentemente tomó su decisión sobre hacerse un tatuaje hace mucho

Taylor Swift parece no compartir nuestra inexplicable fascinación por los tatuajes, aunque sus fans también aman ver los diseños en el cuerpo de otras celebridades, y se preguntan por la que rubia cantante no tiene unos propios.

Siempre es divertido descubrir un significado oculto detrás de una obra de arte, como los tatuajes a juego de Halsey que se hizo con tres de sus fans, o el tatuaje de números romanos de Selena Gomez que se hizo para un miembro de la familia.

Pero por cada celebridad a la que le gusta exhibir su arte corporal, hay un puñado que es un poco más reservado sobre ese tipo de cosas. Si alguna vez te has encontrado buscando si Taylor Swift tiene tatuajes, no estás solo.

¿Taylor Swift tiene tatuajes?

La cantante de "Folklore" nunca ha mostrado descaradamente ningún tatuaje, pero los fanáticos aún sienten curiosidad por saber si eso significa que no tiene ninguno o si solo lo está escondiendo realmente, realmente bien.

Pero en una entrevista de 2012 con Taste of Country, Taylor Swift dijo que no podía hacerse un tatuaje simplemente porque no podía comprometerse con nada

"La gente siempre pregunta: '¿Te harías un tatuaje?' Y yo sólo, no creo que pueda comprometerme jamás. No creo que pueda comprometerme nunca con algo permanente".

Luego explicó que si tuviera algo, sería de su número de la suerte 13, antes de declarar una vez más: "Simplemente no quiero hacerme un tatuaje".

Taylor Swift podría haber cambiado de opinión desde esa entrevista en 2012, pero no es probable que se haya hecho un tatuaje en los últimos años sin que sus fans con ojos de águila se den cuenta.

