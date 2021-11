Taylor Swift anuncia el lanzamiento de "All too well: The Short Film"

Taylor Swift vuelve a tomar el rol de directora en su próximo videoclip, "All too well: The Short Film", que será lanzado el próximo 12 de noviembre junto con su nuevo álbum regrabado, "Red (Taylor´s Version)".

En un vídeo en Instagram de apenas 30 segundos y que ha alcanzado las 695,503 reproducciones en tan solo media hora, Swift dio un primer vistazo al vídeo musical escrito y dirigido por ella misma.

Tras anunciarse que "All too Well (Taylor´s version)" realmente dura 10 minutos, la gran sorpresa fue que el re-lanzamiento del tema de 2012 contaría con un vídeo musical que lo acompañe y sobre el cual te revelamos los detalles en La Verdad Noticias.

Taylor presenta All too well: The Short Film

Originalmente lanzada en 2012 como parte del álbum "Red", el álbum que hizo trascender en la industria musical a TSwift, "All too well" se convirtió en uno de los temas favoritos de las swifties aunque nunca fue un sencillo oficial.

A casi 10 años de su lanzamiento, Swift ha cedido a las peticiones de fans de lanzar un vídeo oficial de "All too well", que se ha convertido en el primer sencillo de "Red (Taylor´s Version)" y la única de las regrabaciones con un vídeo oficial.

All too well: The Short Film será protagonizado por Sadie Sink (Stranger Things), Dylan O´brien (Teen Wolf) y la propia Swift, que será lanzado el próximo viernes 12 de noviembre junto a la regrabación completa de "Red (Taylor´s Version)".

¿Cuánto dura la versión original de All Too Well?

"All Too Well" durará 10 minutos en Taylor´s versión

La primera versión de All Too Well en "RED" tuvo una duración de 5:29 minutos, sin embargo, Taylor Swift reveló que grabó una versión extendida de apróximadamente 10 minutos, que sería la versión original del tema que fue reducido para el álbum.

