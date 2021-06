Taylor Swift anuncia el lanzamiento de "Red (Taylor’s Version)" con 30 canciones

Taylor Swift alegró el viernes de sus millones de fans con el anuncio del esperado lanzamiento de “Red (Taylor´s Version)”, la regrabación de su famoso álbum nominado al Grammy que contará con un total de 30 canciones.

“Red” fue originalmente lanzado el 22 de octubre de 2012, y la regrabación será lanzada el próximo 19 de noviembre con producciones musicales actualizadas, nuevas fotos promocionales y más sorpresas.

“Musical y líricamente, Red se parecía a una persona con el corazón roto. Estaba por todo el lugar, un mosaico fracturado de sentimientos que de alguna manera todos encajaban al final”, escribió en su publicación en redes sociales sobre Red, el álbum de sus rupturas amorosas.

¿Qué canción le dedicó Taylor Swift a Jake Gyllenhaal?

Jake Gyllenhaal fue la inspiración detrás de "Red"

Como muchos swifties saben Jake Gyllenhaal alias el "peor novio" de Taylor Swift fue la inspiración detrás de "All too Well", así como muchas más canciones en el cuarto álbum de estudio de la ganadora del Grammy.

“Estaba devastada, un mosaico fracturado de sentimientos que de alguna manera todos encajaban al final. Como probando piezas de una nueva vida, entré al estudio y experimenté con diferentes sonidos y colaboradores"

"Escuchando a miles de sus voces cantarme las letras en solidaridad apasionada, o si era simplemente el momento, pero algo se curó en el camino”, escribió este 2021 a casi 10 años del lanzamiento original.

Taylor Swift experimenta el pop con “Red (2013)”

"Red" debutó en el primer lugar de Billboard en su lanzamiento original

La estrella de Miss Americana lanzó su cuarto álbum de estudio en 2013 en el que experimentó por primera vez con la música pop que combinó con el ritmo del country que la lanzó a la fama y gracias a "Red" trascendió en la industria musical.

Como te compartimos en La Verdad Noticias, Swift originalmente creó 30 canciones para el álbum, pero sólo 14 fueron elegidas por la disquera, que incluyeron sencillos como: “RED”, “We are never ever getting back together”, “22”, “Begin Again” y “Everything has changed”.

“Red (Taylor´s version) incluirá las 30 canciones originales con nuevos arreglos musicales hechos por Taylor Swift, como parte de sus esfuerzos de recuperar el control de sus producciones musicales lanzadas con Big Machine Records, su antigua disquera.

