Taylor Swift agradece por ganar en los Premios Gracie 2021

Taylor Swift aceptó el gran premio de televisión especial o de variedades para el folclore: las largas sesiones de estudio en el estanque en los Premios Gracie 2021, que se transmitieron en línea el martes por la noche.

Los premios Gracie, presentados por la Alliance for Women in Media Foundation, “honran la programación ejemplar creada por, para y sobre mujeres”, según la organización.

Además de agradecer a sus colaboradores, incluidos Jack Antonoff y Aaron Dessner, por su trabajo en el folclore ganador del Grammy y la película del concierto de Disney + que lo acompaña , la superestrella expresó su gratitud a los profesionales de la salud en el lugar que se aseguraron de que el proyecto fuera seguro para COVID durante la producción.

Antes de despedirse, Swift dio las mayores gracias a sus fans. “Gracias por preocuparse por todo esto. Gracias por ser la razón por la que pudimos unirnos de esta manera. Hiciste de este álbum lo que es. Y continúas sorprendiéndome todo el tiempo ”, compartió la cantante en el discurso.

Otros galardonados con los Premios Gracie 2021 fueron Kelly Clarkson, quien recordó como descubrió a Ariana Grande, por su programa de entrevistas homónimo y las exprimeras damas Hillary Clinton y Michelle Obama por sus respectivos podcasts, You and Me Both With Hillary Clinton y The Michelle Obama Podcast .

Los recién llegados también fueron reconocidos. Maitreyi Ramakrishnan, de diecinueve años, se llevó el premio a la actriz en un papel revolucionario: comedia por su papel principal en la comedia de Netflix de Mindy Kaling, Never Have I Ever.

Producida por Vicangelo Bulluck, la ceremonia de premiación fue presentada por la actriz y comediante canadiense Lauren Ash. Contó con actuaciones de Jewel y la cantante de gospel CeCe Winans.

