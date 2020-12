Taylor Swift agradece a sus fans por los logros con ‘Evermore' y 'Willow'

Como te informamos en La Verdad Noticias, el tema 'Willow' de Taylor Swift debutó en el número 1 en la lista de canciones Billboard Hot 100 esta semana, marcando su séptima líder de Hot 100 y la segunda de 2020.

Además, Evermore se lanzó en el número 1 en el Billboard 200, convirtiendo a la estrella en el primer artista en debutar en la cima de ambas listas simultáneamente dos veces. Anteriormente lo hizo cuando su anterior álbum Folklore y su sencillo "Cardigan" se estrenaron en la cima de las listas Billboard 200 y Hot 100 con fecha del 8 de agosto.

Taylor Swift debutó en el número 1 en el Billboard Hot 100 con el tema "Willow"

Taylor Swift está agradecida con sus Swifties

Al escuchar la noticia, Taylor Swift retuiteó el logro de este lunes, agregando un mensaje simple pero sincero dedicado a sus fanáticos.

"Chicos. En serio. Gracias por hacer esto", escribió la cantante.

Tras presentar Evermore el 11 de diciembre, pocos meses después del lanzamiento de Folklore en agosto, la famosa cantante compartió que nunca antes había hecho un lanzamiento de doble álbum como este.

"En el pasado, siempre he tratado los álbumes como épocas únicas y pasé a planificar la siguiente tan pronto como se lanzó un álbum. Había algo diferente con Folklore", escribió la artista.

"Al hacerlo, me sentí menos como si me fuera y más como si estuviera regresando", continuó: "me encantó el escapismo que encontré en estos cuentos imaginarios/no imaginarios. Me encantó la forma en que recibías los paisajes oníricos y las tragedias y los relatos épicos de amor perdido y encontrado", escribió Taylor Swift.

