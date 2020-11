Taylor Swift admite que su novio es el misterioso colaborador en “Folklore”

En la película del concierto de Taylor Swift "Folklore: The Long Pond Studio Sessions" (que se transmite ahora en Disney +) sobre la realización de su álbum sorpresa de julio, la cantante confirmó que su novio, el actor Joe Alwyn, también contribuyó a sus canciones.

Los fanáticos teorizaron que el acreditado William Bowery era un seudónimo. Después de todo, Swift no es ajena a los seudónimos: fue acreditada como Nils Sjoberg en "This Is What You Came For", ex Calvin Harris.

"Ojalá estuvieran aquí nuestros otros dos coguionistas", dijo, refiriéndose al líder de Bon Iver, Justin Vernon, ya "Bowery", mientras presentaba la canción "Exile", su dueto con Vernon.

"William, nunca llegué a conocerme", respondió juguetonamente el productor Jack Antonoff.

Entonces Taylor Swift admitió: "William Bowery es Joe, como sabemos, y Joe toca el piano maravillosamente".

Taylor Swift revela un delicado secreto de Folklore

Alwyn, señaló Swift, "siempre está jugando e inventando cosas y creando cosas". También inspiró el arreglo de él-dijo-ella-dijo del dúo.

Ella continuó diciendo que el actor "Favorito" "había escrito toda la parte de piano", además de cantar, "Puedo verte de pie, cariño/Con sus brazos alrededor de tu cuerpo/Riendo, pero la broma no es graciosa en absoluto".

"Simplemente lo estaba cantando, como está todo el primer verso", recordó. "Así que estaba fascinado y me pregunté si podíamos seguir escribiendo ese, y era bastante obvio que debería ser un dúo, porque tiene una voz muy baja, y sonaba muy bien cantado allí, en ese registro".

Alwyn volvió a surgir cuando Swift habló de "Betty", la otra pista del álbum en la que se le atribuye.

"Acabo de escuchar a Joe cantando todo el coro de 'Betty' desde otra habitación", dijo Swift a Antonoff y al coproductor Aaron Dessner. "Y yo estaba como, 'Hola ...' Fue un paso que nunca hubiéramos dado porque ¿por qué íbamos a escribir una canción juntos?"

Recordó haber abordado primero el tema de la colaboración con Alwyn.

El novio de Taylor Swift participó en el nuevo álbum de la cantante.

"Yo estaba como, 'Oye, esto podría ser realmente extraño, y podríamos odiar esto, así que podríamos, porque estamos en cuarentena y no hay nada más, ¿podríamos intentar ver cómo es si escribimos esta canción juntos? "

Cuando escuchó a Alwyn cantar el coro de "Betty", se dio cuenta de que le gustaba que viniera de un hombre.

"Me gustó mucho que parecía ser una disculpa", dijo. "Y he escrito tantas canciones desde la perspectiva femenina de querer una disculpa masculina, que decidimos hacerlo desde la perspectiva de un adolescente, disculpándonos después de que pierde al amor de su vida porque ha sido una tontería".

Como te informamos en La Verdad Noticias, en una conversación con Paul McCartney para Rolling Stone publicada a principios de este mes, Swift habló sobre su relación con Alwyn, que se hizo pública en mayo de 2017.

También le dijo a la leyenda de los Beatles que la canción "Peace" es el resultado de sentirme "más enraizado en mi vida personal".

Ella explicó: "Creo que al conocerlo y estar en la relación en la que estoy ahora, definitivamente he tomado decisiones que han hecho que mi vida se sienta más como una vida real y menos como una historia para ser comentada en los tabloides".

