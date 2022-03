Taylor Swift aceptará un doctorado honoris causa de la Universidad de Nueva York.

Taylor Swift está agregando más elogios a su ya impresionante alineación. La cantante de "Blank Space" recibirá un título honorario de la Universidad de Nueva York, anunció la escuela el lunes .

Un comunicado de prensa establece que Swift, de 32 años, recibirá un Doctorado en Bellas Artes, honoris causa, y hablará con los graduados en un evento de graduación el 18 de mayo en el Yankee Stadium.

La Verdad Noticias informa que, el título será el primero de la cantante Taylor Swift, ya que ya estaba de gira y escribiendo canciones exitosas cuando se graduó de la escuela secundaria.

Universidad de Nueva York elogia Taylor Swift

La Universidad de Nueva York elogió a Swift como "una de las artistas más prolíficas y célebres de su generación" en su comunicado de prensa, y señaló que es la única artista femenina en ganar el Álbum del Año tres veces en los Grammy.

La NYU también señaló que ella es la única solista de este siglo que tiene tres álbumes que alcanzan el número 1 en un año. La emocionante noticia llega después de que Swift lanzara su propia interpretación de su aclamado álbum "Red" en noviembre de 2021.

Incluía una versión de 10 minutos de "All Too Well", supuestamente escrita sobre su exnovio Jake Gyllenhaal. Naturalmente, los Swifties recurrieron a las redes sociales para repasar sus pensamientos sobre la breve relación de Swift con la estrella de "Nightcrawler" en 2010.

¿Qué dijo Jake Gyllenhaal sobre Swift?

Tras "All Too Well" Jake Gyllenhaal le envió una indirecta a Taylor Swift ; el actor de 41 años abordó más tarde el tema del "acoso cibernético" en una entrevista con Esquire, aunque no mencionó a Swift por su nombre.

“En algún momento, creo que es importante cuando los seguidores se vuelven rebeldes que sintamos la responsabilidad de que sean civilizados y no permitan el acoso cibernético en nombre de uno”, dijo el mes pasado. “[Es] una conversación que nos permite examinar cómo podemos, o incluso deberíamos, asumir la responsabilidad de lo que ponemos en el mundo, nuestras contribuciones al mundo”.

Continuó: “Mi pregunta es: ¿Es este nuestro futuro? ¿Es la ira y la división nuestro futuro? ¿O podemos empoderarnos y empoderar a otros al mismo tiempo que ponemos empatía y civismo en la conversación dominante? Esa es la discusión que deberíamos tener”.

