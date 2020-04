Taylor Swift a punto de llorar: por primera vez cantó el tema para su mamá con cáncer/Foto: Diario AS

El pasado 18 de abril se llevó a cabo el concierto online en vivo llamado “One World, Together At Home”, donde se reunieron cantantes de diferentes géneros musicales para interpretar algunos de sus éxitos más sobresalientes; pero una de las más emotivas fue Taylor Swift, porque era la primera vez que interpretaba el tema que le dedicó a su mamá que tiene cáncer.

La llamada Artista de la Década sorprendió a sus millones de fans al anunciar que la canción que cantaría sería “Soon You’ll Get Better”. Dicha melodía es muy importante para Taylor y su familia como para sus fans, ya que es el tema que le escribió a su mamá, Andrea Swift, quien actualmente está padeciendo nuevamente cáncer y su salud ha estado en riesgo.

Aunque Taylor Swift suele ser muy reservada con su vida familiar, la noticia del padecimiento de su mamá es algo que decidió compartirlo con sus fans a través de una canción. “Soon You’ll Get Better” es uno de los temas que viene dentro de su séptimo álbum “Lover”. Originalmente esta canción es interpretada junto al grupo de country Dixie Chicks.

Taylor Swift no quería cantar este tema

Por el fuerte significado que tiene esta canción para Swift y su familia, ella había decidido que no la cantaría nunca en sus conciertos o en público, ya que cada que lo hacía, no podía evitar llorar y que se le quebrara la voz.

Sin embargo, tomó la decisión de interpretar por primera vez en vivo “Soon You’ll Get Better” en el concierto“One World, Together At Home”, para enviar un mensaje de esperanza a las personas que están viviendo en aislamiento ahora por la pandemia del Coronavirus.

Pero mientras cantaba en su piano, Taylor Swift estuvo a punto de llorar y su rostro reflejaba que le costó mucho trabajo poder concluir la presentación. Sus millones de fans le demostraron su apoyo, y agradecieron a la cantante estadounidense por atreverse a interpretar este sencillo, ya que ellos saben lo importante que es en la vida de la artista.