Taylor Swift: Yungblud enloqueció a la cantante con su versión de 'Cardigan'

El martes, el cantautor británico Yungblud debutó con una versión del tema de Taylor Swift 'Cardigan' para la serie Live Lounge de BBC Radio 1. El artista mezcló ‘Cardigan’ con el sencillo de 2002 de Avril Lavigne "I'm With You" para una excelente combinación acústica que enloqueció a la propia Swift.

″CARDIGAN x IM WITH YOU... cubrió a mis chicas favoritas @taylorswift13 y @AvrilLavigne para el Live Lounge de @BBCR1. ve a ver video completo en youtube y ¡muéstrales que eres bhc! #yungbludscardigan", escribió Yungblud en Twitter, compartiendo un clip de la actuación.

La emotiva portada pronto llamó la atención de la propia Swift, de 30 años, quien aplaudió la interpretación en Twitter. ″BIEN, esto me dejó sin aliento y me siento honrada de escuchar a 'Cardigan' entrelazado con la maravillosa obra maestra de @AvrilLavigne 'I'm with you'. Bravo y gracias @yungblud!!", escribió Swift.

Respondiendo al respaldo de la ganadora del Grammy, Yungblud escribió, "gracias por crear una canción tan hermosa". 'Cardigan' es el primer sencillo del álbum más reciente de Swift (su octavo) ‘Folklore’, que debutó en julio. Cabe mencionar que el álbum de la cantante ha roto varios récords en las últimas semanas.

thankyou for creating such a beautiful song. ���� — YUNGBLUD (@yungblud) September 29, 2020

Taylor Swift y su exitoso álbum ‘Folklore’

Al revelar el proyecto ″sorpresa″ horas antes de su debut, Swift señaló que muchas cosas no salieron según lo planeado este año, y este álbum ni siquiera era un indicio en sus sueños más salvajes. “La mayoría de las cosas que había planeado este verano no terminaron sucediendo”, mencionó Swift.

“Pero hay algo que no había planeado y sucedió. Y esa cosa es mi octavo álbum de estudio, Folklore", escribió Swift. La cantante y compositora compartió que ella "vertió todos mis caprichos, sueños, miedos y reflexiones" en su última cosecha musical, que creó mientras se aislaba.