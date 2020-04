Taylor Swift: ¿Ya no puede con el encierro? Preocupa a fans al verse triste

Taylor Swift compartió una foto sin maquillaje ni sus elegantes atuendos en su cuenta oficial de Instagram, con una expresión triste y desanimada tras varias semanas en el encierro por la pandemia de coronavirus.

Del Instagram de Taylor Swift

La fotografía de Taylor Swift preocupó un poco a los 131 millones de seguidores de la intérprete en Instagram por el aspecto desanimado con el que se dejó ver, al parecer, producto del estrés por el encierro.

“No pasa mucho en estos momentos”, escribió Taylor Swift en la publicación hecha en su cuenta oficial de Instagram y que obtuvo los “likes” de personalidades como Ryan Reynolds.

Pese a la falta de una expresión alegre, Taylor Swift sorprendió al lucir igual de bella que antes de la cuarentena con su icónico cabello en flequillo y vibrante color rubio así como unos hipnotizantes ojos azules.

Taylor Swift pide respetar la cuarentena

Pese a los estragos que el encierro están teniendo en la cantante, Taylor Swift ha repetido en varias ocasiones la importancia de respetar la cuarentena por el bienestar de todos.

“Veo que muchas reuniones y fiestas aún están ocurriendo. Este es el momento para cancelar planes, asilarse tanto como puedan y no asumir que porque no se sienten enfermos no están transmitiendo algo a los ancianos u otras personas vulnerables”.

A través de sus redes sociales, especialmente su cuenta oficial de Instagram donde la siguen más de 130 millones de fans, Taylor Swift ha intentado apoyar a sus fans durante la cuarentena.

Te puede interesar: Taylor Swift envía mensaje por coronavirus, pide a sus fans ser más responsables

Desde compartir los detrás de cámaras del vídeo musical de “The Man”, o playlist de sus artistas favoritas, Taylor Swift ha compartido con sus fans diferentes maneras de entretenerse desde el encierro.

Taylor Swift también se unió al concierto “One World, Together at Home” donde interpretó la canción “Soon You´ll Get Better”, escrita para su mamá quien lucha contra el cáncer.