Taylor Swift: ¡Un técnico de computadoras le enseñó a tocar la guitarra! Conócelo

Taylor Swift es una de las cantantes y compositoras más importantes de este momento. Con múltiples premios Grammy, y casi un centenar de premios más tanto en la música pop como country.

En sus días como estrella naciente del country, e incluso ahora, uno de los aspectos más destacados de Taylor Swift es su talento para la guitarra y el piano, siendo sus presentaciones acústicas las favoritas de los fans.

Por ello, el medio Daily News se dio a la tarea de encontrar al hombre responsable de plantar la semilla del amor por la guitarra en la superestrella del pop, Taylor Swift.

Hay otro lado de la historia sobre cómo Taylor Swift aprendió a tocar la guitarra, dice el hombre que le enseñó

¿Quién fue el maestro de guitarra de Taylor Swift?

La verdadera historia detrás de la 'leyenda' de la guitarra de Taylor Swift, es Ronnie Cremer, un reparador de computadoras de DC Computer Repairs, quien radicaba en Reading, Pensilvania hasta hace un par de años.

La historia de Taylor Swift se ha contado sin cesar, pero nunca del todo. Cualquiera con conocimientos básicos de la cultura pop puede recitar el elenco de amigos, ex y personajes en su biografía oficial: John Mayer, Lena Dunham, Joe Jonas, Karlie Kloss, Harry Styles, Tom Hiddleston y más.

Pero también está Ronnie Cremer. El hombre detrás del mito. O el hombre que olvidó el mito. ¿No has oído hablar de él? Yo tampoco, hasta hace unas horas, pero se trata del hombre que enseñó sus primeros acordes de guitarra a Taylor Swift.

Ronnie Cremer, el técnico que le enseñó música a Taylor Swift

Gracias al reparador de computadoras, Ronnie Cremer, nació "Lucky You", la primera canción compuesta por Taylor Swift a sus 12 años de edad. La propia intérprete ha contado muchas veces una historia que dice así.

"Cuando tenía unos 12 años, este giro mágico del destino (sucedió). Estaba haciendo mi tarea [cuando el técnico que estaba arreglando mi computadora] miró y vio la guitarra en la esquina. Y él dijo: '¿Tocas la guitarra?' Dije: 'Oh. No. Lo intenté, pero...' Él dijo: '¿Quieres que te enseñe algunos acordes?' y dije, 'Uh, sí. ¡SÍ!' "

Lo que nos lleva a Ronnie Cremer, y la entrevista que dio a Daily News en 2015, cuando "Shake it Off" de Taylor Swift sonaba en todas las estaciones de radio y servicios de streaming.

Conoce a Ronnie Cremer, maestro de Taylor Swift

"No quiero quemar ningún puente. Pero al mismo tiempo, en algún momento será el momento", expresó sobre el revelar su lado de la historia ante la prensa, y con un álbum de platino de Taylor Swift, un regalo de Scott Swift, el padre de la cantante en la pared de su oficina.

Ronnie Cremer arregla computadoras, sí, pero también es un músico local respetado, que ha visto a Taylor Swift contar esta historia en muchos programas de televisión y ha deseado escuchar lo que dice que es la versión completa:

"La primera vez que supe de Taylor, mi hermano tenía una compañía de teatro. Tenían fiestas después del espectáculo y karaoke.

Taylor Swift escribió "Lucky You" con las enseñanzas de Ronnie Cremer

"Solo conocí a Taylor cara a cara en 2002. Tenía una tienda en Leesport. Era una tienda de computadoras, y ahí era donde tenía mi pequeño estudio. Mi hermano trajo a Taylor, su mamá y su hermano. y me presentó, y dijo, '¿estaría interesado en grabar una demostración?'

"Fueron un par de versiones de canciones. Grabé la demo para ella. No fue una gran demo, pero fue un demo".

“Después de hacer la demostración, mi hermano y Andrea Swift se me acercaron nuevamente. '¿Le interesaría dar lecciones de guitarra para Taylor? Estamos tratando de enseñarle a tocar música country'. Dije: "No sé si puedo enseñar música country. No sé nada de música country. Sé música rock".

"Pero finalmente nos juntamos. Fueron a mi casa una vez, pero de ahí en adelante nos conocimos en su casa en Wyomissing". Y a partir de ahí, dice Ronnie Cremer, continuaron trabajando, dos tardes a la semana a 32 dólares la hora.

"Honestamente, probablemente pasaron meses antes de que siquiera buscara una computadora", dice Ronnie Cremer, "Hice trabajo de computadora para ellos, pero el trabajo de computadora eventualmente vino después de que comencé a trabajar con la guitarra. Pasó de enseñarle guitarra a enseñarle cómo estructurar canciones".

Esta es una historia perfectamente buena, pero ¿cómo se siente Ronnie acerca de la versión abreviada de Taylor Swift?.

¿Taylor Swift traicionó a su maestro?

"Nunca quise ser la persona que siempre envidia el éxito de alguien", dice Ronnie Cremer, "Y por la razón que sea, y no sé si estoy enojado con los Swift. Es solo que su equipo de publicidad, eso no se vende tan bien: un calvo de 36 años le enseñó. Eso es no va a funcionar. Si dices que él trabajaba con ella seis horas a la semana, eran básicamente los martes y jueves de 5 a 8. Eso no se va a vender".

"El crecimiento es traición. No hay otra ruta. No se llega a un lugar sin salir de algún lugar".

"Honestamente, pensé que era una estudiante bastante buena", dijo el músico y maestro de guitarra de Taylor Swift, todavía sentado en ese taburete en el frente de su tienda de computadoras durante su entrevista.

"Empezamos con G, D, E, A [...] Donde tenía problemas eran los acordes más difíciles, las F y las B. F es muy difícil para los dedos, así que le enseñaba cosas como, 'Está bien, si quieres tocar una canción en F, tócala en D y poner la cejilla en la tercera cejilla. Así que te das cuenta de que cuando juega, todavía mueve mucho ese capo".

Al principio, el progreso de Taylor Swift fue lento. "Los primeros meses pensé que era una broma", dice Ronnie, pero la ahora ganadora ganadora del Grammy, continuó y comenzaron a trabajar con Ableton Live, un programa de computadora útil para escribir canciones y grabar.

“Dije, 'Aquí está tu estribillo. Aquí está tu verso. Mueve estos y mira lo que tienes. Puedes escribir un verso, un coro y luego tienes una canción'. Eso simplemente hizo clic para ella y tenía sentido ".

Durante este tiempo, Ronnie Cremer también estaba tratando de ayudar a construir un sitio web para Taylor Swift, pero dice que su madre, Andrea Swift hizo ese trabajo difícil.

"Eso fue finalmente lo que me llevó a separarme de Andrea, porque ella era como un toro en una tienda de porcelana", dice. "Si no dejaste lo que estabas haciendo para trabajar en lo que sea que Taylor quisiera, se volvería loca", lo que provocó que dejara de trabajar con la familia Swift.

Te puede interesar: Taylor Swift escribió este éxito musical para concurso de talento en preparatoria

¿Conocías esta historia sobre como Taylor Swift aprendió todos los básicos de la música y la guitarra? Dinos en los comentarios que opinas de su relación con Ronnie Cremer.