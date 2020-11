Taylor Swift: Todos los detalles de la batalla contra el cáncer de su mamá

Taylor Swift llevó la relación íntima que tenía con sus fans al siguiente nivel en abril de 2015.

La ganadora del Grammy publicó una entrada en su Tumblr para anunciar que su madre, Andrea Swift, una figura querida entre sus fanáticos, había sido diagnosticada con cáncer.

"Me gustaría mantener en privado los detalles de su condición y planes de tratamiento, pero ella quería que ustedes lo supieran", escribió Taylor Swift, “Quería que supieran por qué es posible que no esté en tantos espectáculos en esta gira. Ella tiene una batalla importante que pelear".

Cinco años después de su pelea contra el cáncer, está claro que la batalla de Andrea Swift solo ha fortalecido su relación con su hija superestrella del pop.

Andrea Swift descubre su cáncer en navidad

Taylor Swift sorprendió a los fanáticos con la honesta revelación, que se produjo después de que la estrella creadora de canciones le pidió a su madre que se hiciera una serie de exámenes de salud por si acaso.

“Para la Navidad de este año, le pedí a mi mamá que uno de sus regalos para mí fuera ir al médico para hacerse un examen de detección de problemas de salud, solo para aliviar algunas de mis preocupaciones. Ella estuvo de acuerdo y entró para que la revisaran. No hubo señales de alerta y se sintió perfectamente bien, pero lo hizo solo para darnos gusto mi hermano y yo”, escribió Taylor Swift.

Andrea Swift ha batallado contra el cáncer por 5 años

Sin embargo, cuando llegaron los resultados, se enteraron de que Andrea Swift tenía cáncer. Más tarde, Taylor Swift y Andrea mantuvieron en privado los detalles de su tratamiento, pero su anuncio de que su madre podría no estar tan cerca de ella en los tours no afectó en última instancia su papel como embajadora no oficial de su famosa hija.

Cuando Taylor Swift viajó por el país en 2017 en "reputation stadium tour", Andrea fue vista con frecuencia por fanáticos que continuaron deseándole lo mejor.

Swift incluyó tributos a Andrea en dos álbumes

Si bien la artista favorita de Billboard no abordó el cáncer de su madre en su álbum "reputation" de 2016, escribió un emotivo tributo para ella en "Lover" tres años después.

Respaldada por sus favoritos de la infancia, The Chicks, Taylor Swift regresó a sus raíces campestres para "Soon You’ll Get Better". La balada, cantada suavemente sobre una simple melodía en el piano, habla de los miedos de la cantante por la salud de su mamá y su deseo de verla mejorar.

El hecho de que su madre sea su mejor amiga es un punto que Taylor Swift ha hecho una y otra vez, incluido un hermoso tributo a su relación en "The Best Day", que aparece en su segundo álbum, Fearless.

El cáncer de su madre regresó en 2019

Poco antes de que "Lover" fuera estrenado en agosto de 2019, Taylor Swift reveló que a su madre le habían diagnosticado cáncer una vez más.

La compositora de "Folklore", escribió un ensayo para la revista Elle en el que habló sobre las 30 cosas que aprendió antes de cumplir los 30, incluido aprender a preocuparse solo por las cosas importantes.

También incluyó el hecho de que su padre había luchado contra el cáncer en algún momento anterior.

“Tuve que aprender a manejar enfermedades graves en mi familia. Mis dos padres han tenido cáncer y mi madre ahora está luchando contra él nuevamente”.

Los padres de Taylor Swift han batallado contra el cáncer en los últimos años

“Me ha enseñado que hay problemas reales y luego está todo lo demás. El cáncer de mi mamá es un problema real. Solía estar tan ansiosa por los altibajos diarios. Doy todas mis preocupaciones, estrés y oraciones a problemas reales ahora".

Los problemas de salud de Andrea Swift continuaron cuando le diagnosticaron un tumor cerebral.

"Mientras estaba en tratamiento, encontraron un tumor cerebral", dijo Swift a Variety en 2020 mientras promocionaba su documental Miss Americana. “Y los síntomas de lo que atraviesa una persona cuando tiene un tumor cerebral no se parecen en nada a lo que hemos pasado antes con su cáncer. Así que ha sido un momento muy difícil para nosotros como familia".

La cantante también explicó cómo los continuos problemas de salud de su madre la llevaron a programar solo espectáculos selectos en 2020, en lugar de una gira completa, para promocionar Lover. (Las fechas eventualmente se reprogramarían debido a la pandemia de coronavirus).

“Quiero decir, no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué tratamiento vamos a elegir. Simplemente fue la decisión que tomar en ese momento, por ahora, por lo que está pasando", dijo Swift sobre no querer que una gira internacional o en demasiadas ciudades de Estados Unidos.

“Todos aman a su mamá; pero para mí, ella es realmente la fuerza que guía. Casi todas las decisiones que tomo, se las hablo primero con ella. Así que, obviamente, fue un gran problema hablar sobre su enfermedad".

Pero no ha sido del todo malo para la matriarca Swift. En una escena conmovedora del documental de Netflix, Andrea se sienta feliz junto a un gigantesco gran danés manchado en blanco y negro. El perro es un artículo de la lista de deseos que decidió traer a su familia centrada en los felinos después de ser diagnosticada, y lo llamó su "perro del cáncer".

Mientras que la escena muestra a Taylor Swift mirando con horror fingido, Andrea se ve feliz como puede estar, aún mostrando la personalidad brillante que la ha convertido en un éxito entre los fanáticos. En La Verdad Noticias esperamos su pronta recuperación.

Te recomendamos leer: Taylor Swift: Todo lo que necesitas saber sobre la cantante

¿Sabías la historia de Andrea Swift y su batalla contra el cáncer?, ¿Crees que Taylor Swift cree más canciones para animar a su madre? Dinos en los comentarios.