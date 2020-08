Taylor Swift: Todo lo que necesitas saber sobre la cantante

La cantante y compositora ganadora del Grammy, Taylor Swift causó sensación en el mundo de la música country en 2006 y desde ese año se ha convertido en uno de los mejores exponentes de la música popular en Estados Unidos y el mundo.

¿Quién es Taylor Swift?

La cantante y compositora Taylor Swift empezó a ganar renombre como cantante de música country a la edad de 16 años. Los primeros éxitos como "Love Story" y "You Belong With Me" atrajeron tanto a los fanáticos del country como a los del pop y ayudaron a impulsar el éxito multiplatino de ella con varios álbumes, incluido el ganador del Grammy Fearless (2008).

Swift continuó encabezando las listas en el 2014 con su álbum de estudio “1989”, que contó con los sencillos No. 1 "Shake it Off" y "Blank Space" y ganó los premios Grammy por Álbum del año y Mejor álbum vocal pop. Sus álbumes de seguimiento Reputation (2018) y Lover (2019) también lograron un inmenso éxito comercial.

Taylor Swift empezó su carrera con la música country.

Taylor Swift: De Pensilvania a Nashville

La cantante y productora nació el 13 de diciembre de 1989 en Reading, Pennsylvania. Swift pasó sus primeros años en la granja de árboles de Navidad de su familia en la cercana Wyomissing. Su abuela había sido una cantante de ópera profesional y Swift pronto siguió sus pasos musicales. A la edad de 10 años, Taylor cantaba en una variedad de eventos locales, incluidas ferias y concursos. Cantó "The Star-Spangled Banner" en un juego de baloncesto de los Philadelphia 76ers a la edad de 11 años, y comenzó a escribir sus propias canciones y a aprender a tocar la guitarra a los 12 años.

Para seguir su carrera musical, Swift visitaba con frecuencia Nashville, Tennessee, la capital de la música country. Allí coescribió canciones e intentó conseguir un contrato de grabación. Al notar su dedicación, Swift y su familia se mudaron a la cercana Hendersonville, Tennessee, en un intento de promover la carrera de Swift.

Su carrera en el género de música country

Una actuación estelar en The Bluebird Café en Nashville ayudó a Swift a conseguir un contrato con Big Machine Records de Scott Borchetta. Lanzó su primer sencillo, "Tim McGraw", en 2006, y la canción se convirtió en un éxito entre los 10 primeros en las listas de países.

También apareció en su álbum debut homónimo en octubre de ese mismo año, que vendió más de 5 millones de copias. Pronto siguieron más sencillos populares, incluidos "Our Song", un éxito de música country número uno, "Teardrops on My Guitar", "Picture to Burn" y "Should've Said No".

Taylor ha tenido un gran cambio, desde su imagen hasta el género musical.

Swift también recibió elogios de la crítica por su primer trabajo. Ganó el Premio Horizon de la Asociación de Música Country (CMA) y el Premio de la Academia de Música Country (ACM) a Mejor Vocalista Femenina Nueva en 2007. Swift lanzó Sounds of the Season: The Taylor Swift Holiday Collection ese año. Sus interpretaciones de "Silent Night" y "Santa Baby" fueron éxitos modestos en las listas de éxitos del país.

Fearless, el despegue al estrellato de Taylor Swift

En 2008, Swift fue nominada a un Grammy en la categoría de Mejor Artista Nuevo y ganó otros galardones, incluido el Premio Vocalista Femenina del Año de ACM. Casi al mismo tiempo, Swift lanzó su próximo álbum, Fearless, que alcanzó la cima de las listas de música country y pop y permaneció allí durante 11 semanas. A finales de año, Swift se había convertido en el artista country más vendido de 2008.

¿Cuál fue el problema entre Taylor Swift y Kanye West?

Swift obtuvo varios premios por su trabajo en Fearless, incluido el Video del año y el Video femenino del año por "Love Story" en los CMT Music Awards 2009. Ese año Swift también ganó el premio MTV Video Music Award como Mejor Video Femenino, por "You Belong With Me", convirtiéndola en la primera estrella de la música country en ganar un VMA.

La victoria generó controversia cuando el rapero Kanye West saltó al escenario durante el discurso de Swift, tomó el micrófono y declaró que la cantante de R&B, Beyoncé, debería haber ganado el premio.

Swift, atónita, no pudo pronunciar su discurso de aceptación y West fue retirado del programa. Cuando Beyoncé aceptó su premio al Mejor Video del Año más adelante en el programa, llamó a Swift al escenario para terminar su discurso. West más tarde se disculpó con Swift en privado e hizo una disculpa pública en The Jay Leno Show.

'Speak Now' y 'Red'

Swift pronto se convirtió en un producto aún más atractivo. Sus entradas para el concierto comenzaron a agotarse en menos de dos minutos, y también hizo su segunda aparición en el programa de comedia Saturday Night Live, esta vez como presentadora e invitada musical. Además, en 2010 se convirtió en la artista más joven en ganar el premio Grammy al Álbum del año, por Fearless.

Ese año Swift lanzó un nuevo álbum, Speak Now, que incluía las exitosas canciones "Mean", "Ours" y "Sparks Fly". El álbum fue un éxito, debutando en el número uno en la lista Billboard 200 y vendiendo más de 1 millón de copias en su primera semana. Siguió con Red (2012), que contó con el exitoso sencillo "We Are Never Ever Getting Back Together" y también superó el millón en su primera semana de ventas.

Taylor Swift ha sacado al mercado 8 álbumes.

Esfuerzos filantrópicos y reconocimientos

Swift fue clasificada como la celebridad menor de 30 años mejor pagada de la revista Forbes en 2012, superando a Justin Bieber, Rihanna y Lady Gaga con ganancias de 57 millones de dólares. Al año siguiente, la artista compartió parte de su fortuna para ayudar a otros, financiando el Centro de Educación Taylor Swift de 4 millones de dólares en el Salón de la Fama de la Música Country en Nashville. La instalación abrió con tres aulas, un laboratorio de aprendizaje y un espacio dedicado a exhibiciones para niños.

En una entrevista con CMT Hot 20 Countdown, explicó que "la educación musical es realmente una parte tan importante de mi vida. Mi vida cambió completamente cuando descubrí escribir mis propias canciones y tocar la guitarra, y eso no necesariamente se puede enseñar todo para ti en la escuela porque no hay suficientes horas al día".

En 2013, Swift también fue honrada con el premio CMA Pinnacle Award por sus logros como intérprete de música country y por su "impacto positivo" en la música country, según el sitio web de CMA. Obtuvo otras dos victorias por su colaboración con Tim McGraw y Keith Urban en la ceremonia de los premios CMA celebrada en noviembre. La racha ganadora de Swift continuó en los American Music Awards, ya que recogió el Premio AMA a la Artista del Año por tercera vez consecutiva, entre otras victorias.

Taylor: Ganadora del Grammy con '1989'

Con su siguiente esfuerzo, Swift pareció alejarse más de sus raíces de música country. Lanzó 1989 en octubre de 2014. "Shake It Off" demostró ser una de las pistas más pegadizas del año, alcanzando la cima de las listas de éxitos e inmediatamente siguió con un segundo sencillo que encabezó las listas, "Blank Space". En una época de bajas ventas de álbumes, 1989 movió más de 1.2 millones de copias en su primera semana, convirtiendo a Swift en el primer artista en superar la marca del millón en ventas de la semana de apertura de tres álbumes.

Swift continuó jugando con su personaje público con la canción "Bad Blood", que presenta a Kendrick Lamar. En el video de la canción, que debutó en los Billboard Music Awards 2015 y funciona como un corto de acción noir, aparece como un personaje duro y despiadado llamado "Catastrophe". Swift también reclutó a otras celebridades para que aparecieran en el video, incluidas Karlie Kloss, Cindy Crawford y Lena Dunham.

En febrero de 2016, Swift inauguró la 58ª entrega anual de los premios Grammy con otra canción de 1989, "Out of the Woods". Habiendo recibido premios antes de la transmisión por Mejor Video Musical y Mejor Álbum Vocal Pop, más tarde en la noche, Swift ganó otro Grammy por Álbum del Año, haciendo historia de la música como la primera mujer en ganar el premio dos veces.

En lo que fue visto como una fuerte reprimenda a una nueva canción de Kanye West en la que se atribuía el mérito de su fama, Swift utilizó su discurso de aceptación para emitir una declaración de empoderamiento.

"Quiero decirles a todas las mujeres jóvenes que habrá personas en el camino que intentarán socavar su éxito o tomar el crédito por sus logros o su fama".

"Pero si te concentras en el trabajo y no dejas que esas personas te desvíen, algún día, cuando llegues a donde vas, mirarás a tu alrededor y sabrás que fuiste tú y la gente que te amaba que te puso allí. Y ese será el sentimiento más grande del mundo ".

Taylor Swift y su pelea con Katy Perry

Swift y Katy Perry, quienes salieron con John Mayer, terminaron su amistad cuando Perry supuestamente intentó robar a algunos de los bailarines de la gira de Swift. Su enemistad con Perry fue su musa para "Bad Blood".

"Durante años, nunca estuve seguro de si éramos amigos o no", le dijo Swift a Rolling Stone en 2014. "Se me acercaba en las entregas de premios y me decía algo y se marchaba, y yo pensaba: '¿Somos amigas? ¿O simplemente me dio el insulto más duro de mi vida?’”.

Katy Perry le pidió perdón a Taylor Swift tras los ataques.

Luego, según Swift, Perry cruzó una línea. "Hizo algo tan horrible", dice Swift. "Yo estaba como, 'Oh, somos enemigos directos'. ¡Y ni siquiera se trataba de un chico! Tenía que ver con los negocios. Básicamente trató de sabotear toda una gira. Trató de contratar a un grupo de personas que estaban conmigo. Y, sorprendentemente, no soy conflictiva: No creería cuánto odio el conflicto. Así que ahora tengo que evitarla. Es incómodo y no me gusta".

El 8 de mayo de 2018, Perry puso fin a su enemistad extendiendo una rama de olivo, literalmente, le envió a Swift una rama de olivo real, con una nota que decía: "He estado reflexionando un poco sobre la mala comunicación pasada y los sentimientos heridos entre nosotras".

Swift y sus problemas legales

Swift se tomó un descanso del centro de atención después del gran éxito de 1989. Sin embargo, resurgió en agosto de 2017 cuando testificó en un juicio contra David Mueller, un ex DJ de radio al que había acusado de manosearla en 2013.

Mueller negó las acusaciones de Swift y dijo que el incidente le costó su trabajo, lo que lo llevó a demandar a Swift, su madre y un empleado de una estación de radio en 2015. Swift lo contrarrestó por presunto asalto y agresión, y un jurado falló a su favor en 2017, otorgándole 1 dólar en daños como gesto simbólico.

Swift respondió al veredicto en una declaración: "Reconozco el privilegio del que me beneficio en la vida, en la sociedad y en mi capacidad para asumir el enorme costo de defenderme en un juicio como este. Mi esperanza es ayudar a aquellos cuyas voces deberían. Por lo tanto, en un futuro cercano haré donaciones a múltiples organizaciones que ayudan a las víctimas de agresión sexual a defenderse”.

Ese año, Swift también fue objeto de una demanda, cuando dos compositores afirmaron que ella se robó el coro de su canción "Playas Gon 'Play" para su éxito "Shake It Off".

Aunque un juez desestimó el caso a principios de 2018, alegando que "las letras supuestamente infringidas son frases cortas que carecen del mínimo de originalidad y creatividad necesarias para la protección de los derechos de autor", un tribunal de apelaciones revivió la demanda en octubre de 2019.

'Reputation', el álbum que catapultó a Taylor Swift

A finales de agosto de 2017, usando una imagen de una serpiente, Swift reveló que lanzaría su sexto álbum de estudio, Reputation, en noviembre. La imagen de una serpiente es una referencia a cuando Kim Kardashian llamó a Swift una "serpiente" en Twitter en 2016 después de que Swift negó que le concediera permiso a West para usar su nombre en su canción "Famous".

Swift debutó el primer sencillo, "Look What You Made Me Do", el 24 de agosto. En el video musical, Swift interpretó personajes de todas sus tergiversaciones. El video tuvo más de 19 millones de visitas en YouTube durante el primer día.

Días antes del lanzamiento programado de Reputation para el 10 de noviembre, su lista de canciones secreta se filtró a las redes sociales. Swift respondió publicando la lista completa en su página de Instagram, sus 15 canciones, incluido un esfuerzo de colaboración con Ed Sheeran y el rapero Future, titulado "End Game". Los dos aparecieron más tarde en el video de la pista, que debutó en enero de 2018.

Ed Sheeran y Taylor Swift se han mostrado como grandes amigos en redes sociales.

Reputation vendió 1.05 millones de copias en los Estados Unidos durante sus primeros cuatro días. Además de darle a la artista su cuarto álbum consecutivo para superar el millón en ventas para su semana de apertura, ese total hizo que Reputation fuera el álbum más vendido de 2017. Su éxito continuó en 2018, superando los 2 millones en ventas y generando el lanzamiento de siete sencillos. A finales de año, Reputation había sido honrada como Álbum favorito de pop/rock en los AMA y Álbum más vendido en los Billboard Music Awards.

Lover

El 26 de abril de 2019, Swift debutó con "YOU!" con Brendon Urie de Panic! at the Disco, junto con un video del dúo cantando y bailando en medio de una panoplia de decorados elaborados y colores arremolinados. Se convirtió en el primer sencillo de su séptimo álbum de estudio, Lover, con "You Need to Calm Down" y la canción principal también llegó a las ondas de radio como singles durante los próximos meses.

En noviembre, Swift reclamó seis victorias en los American Music Awards, incluidos los premios al artista del año y al artista de la década. Unas semanas después, se informó que Lover fue el único álbum que vendió 1 millón de copias en los EE. UU. En 2019.

Swift luego logró ocupar los titulares una vez más en febrero de 2020 con el lanzamiento del video musical de "The Man", en el que se puso barba y traje para apuntar al comportamiento desenfrenado de hombres ricos y privilegiados.

Problemas legales de la música de Taylor Swift

En junio de 2019, Swift reveló su consternación porque su primer sello había vendido el catálogo de música de sus primeros seis álbumes, hasta Reputation, a una compañía propiedad de Scooter Braun, gerente de artistas como Bieber y Ariana Grande y una persona que ella acusó de tácticas de intimidación.

"Scooter me ha despojado del trabajo de mi vida, que no me dieron la oportunidad de comprar", escribió en Tumblr.

"Esencialmente, mi legado musical está a punto de caer en manos de alguien que intentó desmantelarlo". Justo antes del lanzamiento de Lover el 23 de agosto, Swift confirmó que volvería a grabar su vieja música para recuperar el control artístico y financiero de su catálogo.

'Cats' y 'Miss Americana'

En diciembre de 2019, Swift presentó una adaptación en vivo del famoso musical de Broadway Cats, junto con Jennifer Hudson, James Corden y Rebel Wilson. También se asoció con el creador de Cats, Andrew Lloyd Webber, para escribir una canción, "Beautiful Ghosts", para la película.

A pesar de las malas criticas de la película, Swift fue alabada por su excelente canción.

La cantante que encabezó las listas de éxitos luego obtuvo una facturación en solitario para Miss Americana, un documental que cubría las características de sus álbumes de estudio recientes, así como otros eventos de alto perfil como su juicio por agresión sexual. Miss Americana se estrenó en el Festival de Cine de Sundance de enero de 2020 antes de obtener un lanzamiento limitado en los cines y aparecer en Netflix.

'Folklore', el nuevo album de Taylor Swift

El 23 de julio de 2020, Swift anunció en Instagram que lanzaría su octavo álbum de estudio 'Folklore'. El álbum de 16 pistas debutó al día siguiente a la medianoche.

Este nuevo álbum recibió elogios de los críticos de música, quienes felicitaron a Swift por su cambio a la música indie-folk, así como sus habilidades para narrar historias y escribir letras. El álbum vendió dos millones de copias en su primera semana, vendiendo 1.3 millones de copias solo en su primer día.

Taylor Swift ha batido el récord de la mayor cantidad de reproducciones de álbumes en el primer día de una artista femenina en Spotify con más de 80,6 millones de reproducciones. El sencillo principal del álbum, "Cardigan", convirtió a Swift en la primera artista femenina en tener un álbum y un sencillo debut en el número uno en Billboard 200.

¿Cuántos novios ha tenido Taylor Swift?

Durante gran parte de 2008, circularon informes de que Swift estaba saliendo con Joe Jonas del popular grupo musical The Jonas Brothers. Ni Swift ni Jonas reconocieron la relación.

"Es un tipo increíble, y cualquiera tendría suerte de salir con él", dijo Swift en los MTV Video Music Awards 2008.

Cualquiera que sea su relación, pareció agriarse cuando se lanzó Fearless. Según los informes, la canción "Forever & Always" trata sobre Jonas.

Swift luego fue vinculada sentimentalmente con el actor Taylor Lautner, una de las estrellas de la exitosa saga Crepúsculo. Según los informes, la pareja se conoció durante el rodaje del debut de Swift en la pantalla grande, Valentine's Day, que llegó a los cines en febrero de 2010.

Desafortunadamente, la pareja no tardó lo suficiente para ver el estreno como pareja, ya que se separaron a finales de 2009. Swift luego salió con Mayer por un breve período, que terminó en malos términos cuando escribió la canción reveladora "Dear John" sobre el mujeriego.

Taylor Swift ha salido con varios famosos de Hollywood.

A partir de ahí, Swift se vinculó románticamente con la estrella de Glee Cory Monteith y Jake Gyllenhaal en 2010, y con Conor Kennedy, hijo de Robert F. Kennedy Jr., en 2012. Salió con otra celebridad a finales de 2012, lo que le dio un nuevo año con Harry Styles de One Direction, pero la relación terminó en 2013.

En 2015, Swift salió con Calvin Harris, un productor musical, DJ y cantante, aunque la pareja supuestamente se separó en junio de 2016. Poco después, Swift comenzó a salir con el actor Tom Hiddleston, pero la pareja se separó tres meses después.

Swift ha estado saliendo con el actor Joe Alwyn desde octubre de 2016. La pareja se conoció en la Met Gala 2016 y el actor inspiró canciones como "Gorgeous" y "Call It What You Want" en su álbum de Reputation.

¿Cuánto dinero tiene Taylor Swift?

Según celebritynetworth.com, Taylor Swift, de 30 años, tiene un patrimonio neto de 400 millones de dólares. La cantante y compositora estadounidense ha aumentado su patrimonio neto a lo largo de los años gracias a un álbum de éxito tras otro, giras mundiales récord y sus ganancias de patrocinios y productos.

Taylor, una de las celebridades mejor pagadas del mundo, es reconocida por apoyar a sus fanáticos con donaciones inesperadas y sorpresa a causas valiosas.

En enero de 2015, Taylor prendió fuego a Twitter con el término Swiftmas como tendencia después de enviar regalos a los fanáticos de todo el mundo, incluida la ayuda para pagar préstamos estudiantiles. También dona regularmente a organizaciones benéficas, apoyando causas como Joyful Heart Foundation, RAINN foundation, Houston Food Bank, Cancer Research Institute, ALS Association y Children In Need, por nombrar solo algunas.

