Taylor Swift: Todas las canciones y letras que ha escrito sobre Joe Alwyn

Taylor Swift ha tenido ocho álbumes de gran éxito, el más reciente de los cuales es "Folklore", y todos sus discos se han inspirado en las experiencias de su vida, incluida su angustia y sus relaciones.

Después de salir con su novio Joe Alwyn durante los últimos cuatro años, Taylor Swift tiene varias canciones y letras sobre su romance, la más obvia es "London Boy", en la que canta sobre el tiempo que pasaron juntos en lugares como Camden, Soho y Shoreditch.

Mientras tanto, "Delicate" de su álbum "Reputation" fue un vistazo más cercano al comienzo de su relación, como la mayoría de las canciones de Taylor Swift en ese disco.

Joe Alwyn visita a Taylor Swift durante las grabaciones de sus proyectos con Netflix

A pesar de mantener su relación inmensamente privada, Taylor Swift ha hecho innumerables referencias a su novio Joe Alwyn; echemos un vistazo a las canciones y letras que ella le ha incluido.

'Delicate'

"Delicate" de Taylor Swift significa el comienzo de su relación con Joe Alwyn Alwyn, ya que lo ;conoció justo cuando su reputación se estaba desmoronando públicamente gracias a Kim Kardashian y Kanye West, pero aún así no dejaron que el escándalo los afectará.

Entre las hermosas letras que canta: "Esto no es lo mejor, mi reputación nunca ha sido peor, así que debo agradarle por mí".

'Gorgeous'

Como muchas de las canciones de "Reputation", "Gorgeous" detalla las primeras citas que Taylor Swift y Joe Alwyn tuvieron juntos y cómo ella aparentemente se quedó sin palabras ante su buen aspecto antes de comenzar a salir.

La revelación de que la canción trata sobre su novio británico, Joe Alwyn está en las primeras líneas: "Deberías tomarlo como un cumplido, que me emborraché y me burlé de tu forma de hablar".

Taylor Swift también canta: "Eres tan hermoso, no puedo decirte nada a la cara".

'King of My Heart'

Taylor Swift cantó sobre cómo Joe Alwyn era diferente de sus ex novios, Calvin Harris y Tom Hiddleston en "King of My Heart", mientras declaraba que él era "el que estaba esperando".

En ese momento, Calvin Harris conducía un Range Rover y Tom Hiddleston un Jaguar F-Type, al que parecía mencionar con la letra: Porque todos los chicos y sus autos caros Con sus Range Rovers y sus Jaguars Nunca me llevaron a donde tú"

'Dress'

Mostrando un lado mucho más íntimo de su relación, Taylor Swift demostró lo enamorados que estaban ella y Joe Alwyn en 'Dress', cantando sobre cómo mantuvieron su relación en secreto durante bastante tiempo.

Algunas de las letras románticas incluyen: "Graba tu nombre en el poste de mi cama, porque no te quiero como un mejor amigo, solo compré este vestido para que me lo puedas quitar".

'The Archer'

Después de lanzar melodías optimistas como "ME!" y "You Need to Calm Down" cuando lanzó "Lover", Taylor Swift siguió con la emotiva "The Archer".

El coro que comienza con 'He sido el arquero, he sido la presa' parece ser un guiño a la forma en que ha sido retratada en la prensa, mientras que al final repite '¿Quién podría quedarse?' Antes de que ella cante 'tu' - refiriendose a Joe Alwyn.

'Lover'

"Lover" fue aclamada como la mejor canción de boda cuando se lanzó en 2019, y un año después de su lanzamiento, Taylor Swift reveló de dónde vino la inspiración para la canción.

En los Nashville Songwriter Awards, Taylor Swift desglosó algunas de las letras: "Obviamente ... tengo muchas cicatrices de cuerdas de guitarra en mi mano por cambiar las cuerdas, afinarlas a lo largo de los años, pero también está la parte simbólica que he escrito muchas canciones sobre rupturas y decepciones, así que esperas que si alguien te va a elegir, te elija a ti junto con todo el dolor del pasado y que tú hagas lo mismo por ellos."

'Paper RIngs'

Con "Paper Rings", Taylor Swift deja muy en claro sus intenciones de pasar muchos años junto a Joe Alwyn, e incluso casarse con él en el futuro cercano.

La ganadora del Grammy escribió: "Me gustan las cosas brillantes, pero me casaría contigo con anillos de papel"

Además de dedicarle canciones completas, Taylor Swift Swift también se ha inspirado en su romance con Joe Alwyn para crear varios versos para el resto de sus temas musicales.

'Invisible String'

El desgarrador tema que es 'Invisible String' nos llamó la atención, ya que habló de 'comprar regalos para bebés a sus ex', pero sobre todo detalla cómo toda su angustia pasada la llevó a Joe Alwyn.

"El verde era el color de la hierba

Donde solía leer en Centennial Park

Solía pensar que encontraría a alguien allí

Teal era el color de tu camisa

Cuando tenías dieciséis años en la tienda de yogurt

Solías trabajar para ganar un poco de dinero"

En una entrevista con la revista Red, Joe Alwyn habló sobre su trabajo en la tienda de yogur helado Snog antes de convertirse en actor.

'Cornelia Street'

Cornelia Street es la ubicación de la antigua casa adosada de Taylor Swift en Nueva York, donde vivió entre 2016 y 2017 cuando se estaba renovando su apartamento de Tribeca, al mismo tiempo que se pensaba que conoció a Joe Alwyn.

Los Swifties tienen una teoría: "Cornelia Street" es una época en la que temía perder a Joe Alwyn después de cantar "Pensé que me estabas engañando".

Pero en el coro ella canta sobre la esperanza de que su amor nunca termine y si lo hiciera, ella "nunca volvería a caminar por Cornelia Street".

'London Boy'

En el vistazo más grande que hemos tenido de su relación, Taylor Swift cantó sobre su amor por la ciudad natal de Joe Alwyn en "London Boy", desde los lugares donde pasan el rato hasta el uso de la jerga británica del actor.

"Sabes que amo a un chico de Londres, disfruto de las noches en Brixton, Shoreditch por la tarde

Le gusta mi sonrisa americana

Como un niño cuando nuestros ojos se encuentran, cariño, me gustas

Me llevó de regreso a Highgate, conocí a todos sus mejores amigos

Entonces supongo que todos los rumores son ciertos

Sabes que amo a un chico de Londres, chico, me gustas"

Joe Alwyn creció en Tufnell Park, al norte de Londres, a la vuelta de la esquina de Highgate, donde la pareja todavía pasa el rato con los amigos del actor.

