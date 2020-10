Taylor Swift: Sus mejores canciones sobre rupturas amorosas de todos los tiempos

Taylor Swift es la reina de las canciones de ruptura. Siempre ha logrado ganarse los corazones de millones con sus apasionantes temas sobre el amor y el desamor.

Y aunque la músico de 29 años tiene una gran cantidad de canciones increíbles para remediar un corazón roto, algunas destacan más que otras, ya sea por su manera de describir los romances fallidos o los arreglos musicales.

Taylor Swift se ha hecho famosa por usar sus relaciones amorosas como inspiración para su música

Estas son sus siete mejores canciones sobre rupturas amorosas de toda su carrera (hasta ahora).

“All Too Well”

"Pero te quedaste con mi vieja bufanda esa primera semana, porque te recuerda a la inocencia y huele a mí".

Los fanáticos de Swift argumentan que "All Too Well" no solo es la mejor canción de ruptura de la artista ganadora del Grammy, sino una de las mejores pistas de toda su discografía. Y después de escucharlo, no es difícil ver por qué.

Taylor Swift pone su corazón y su alma en sus letras, y está claro que quiere decir todo lo que dice. La cantante pinta un hermoso cuadro de una relación auténtica, que involucra bailar “a la luz del refrigerador” y guardar prendas viejas que huelen a amor pasado.

"Red"

"Más rápido que el viento, apasionado como el pecado que acaba tan repentinamente".

Aquí tienes otra canción increíble del álbum de Taylor Swift, "Red". En esta pista, la entonces cantante country expresa el dolor y la pasión que siente por su ex, y que describió como “El rojo es el color del fuego y la sangre, por lo que está asociado con la energía, la guerra, el peligro, la fuerza, el poder, la determinación, así como la pasión, el deseo y el amor. El rojo es un color muy intenso emocionalmente". Y no es sorprendente, porque esta es una canción emocionalmente intensa.

“Exile”

“Ya no eres mi patria. Entonces, ¿qué estoy defendiendo ahora? Eras mi ciudad, ahora estoy en el exilio y te veo salir".

La increíble canción de Folklore (con Bon Iver) cuenta la historia de una relación tóxica en ruinas. Los fanáticos de Taylor Swift pueden identificarse fácilmente con esta situación, por lo que es un tema tan significativo.

“Wildest Dreams”

"Algún día, cuando me dejes, apuesto a que estos recuerdos te seguirán".

"Wildest Dreams" del álbum "1989" de Taylor Swift es un éxito por una razón. La canción no solo es increíblemente pegadiza, sino que también tiene una letra bien pensada. En esta pista extraordinaria, Swift está en una relación que sabe que eventualmente llegará a su fin. La letra, que dice audazmente: "algún día cuando me dejes", implica que Swift sabe lo vulnerable que es con este nuevo amor.

“Back to December”

"Resulta que la libertad no es más que extrañarte, deseando haberme dado cuenta de lo que tenía cuando tú eras mío".

Esta canción, famosa por tratarse sobre Taylor Lautner, cuenta la historia de una ruptura clásica. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las canciones de Swift con las que está rompiendo, "Back to December" implica que Swift fue quien terminó la relación. Desafortunadamente para la compositora, como dice en sus letras, "la libertad no es nada" más que extrañarlo.

“This Love”

"Doy vueltas y vueltas, luchando durante la noche con alguien nuevo".

"This Love" es una pista más lenta y somnolienta del álbum "1989". En la canción, Taylor Swift canta sobre una pareja que sigue rompiendo y volviendo a estar juntos. Y por mucho que intenten hacer que las relaciones funcionen con otras personas, sus mentes siguen pensando en el otro.

"Teardrops On My Guitar"

"Drew camina a mi lado, ¿se da cuenta de que no puedo respirar?"

Y finalmente, volviendo a donde empezó todo con Taylor Swift. "Teardrops on My Guitar" fue la primera canción destacada de la artista. La gente no podría encender una sola estación de radio sin que esta pista saliera de los parlantes. Y aunque esta canción no trata sobre una ruptura per se, cuenta la clásica historia de querer a alguien que no te quiere devuelta. Poco sabíamos en 2006 cuando se lanzó esta canción, que Swift terminaría convirtiéndose en uno de los músicos más famosos de todos los tiempos.

