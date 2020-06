Taylor Swift ¿Sigue siendo amiga de Cara Delevingne?

Taylor Swift, además de ser una de las cantantes más exitosas en la industria de la música, también ha demostrado ser una buena amiga, pues durante una entrevista mencionó lo que piensa sobre la modelo Cara Delevingne.

La cantante quiso compartir unas emotivas palabras a la famosa, pues desde hace algún tiempo ha tenido una sólida relación de amistad con ella, por lo que no dudó en revelar para el portal Variety lo que ha significado su compañía.

Delevingne, quien se ha declarado pansexual después de haber finalizado su romance con la actriz Ashley Benson, ha sido un gran apoyo para la intérprete de "It's Nice To Have A Friend", en algunos momentos difíciles.

Taylor Swift y su gran amiga

La cantante comentó a la famosa revista, que la modelo y actriz británica de 27 años de edad, es una persona exploradora de la naturaleza, siempre está en busca de una próxima aventura, por lo que resulta interesante sus experiencias salvajes.

De igual forma mencionó que es extrovertida y con mucha energía, pues puede estar en una fiesta y hablando durante horas con alguien que acaba de conocer. Además es una mujer sensible y llena de curiosidad, por lo que resulta tan natural que ante las cámaras se convierta en alguien totalmente diferente.

"Cara es extrema, excéntrica, divertidísima, cariñosa y profundamente leal".

Las amistades de Taylor Swift

Una de las grandes amigas que ha tenido la artista es Selena Gomez, ambas famosas han compartido momentos inolvidables, pues durante la celebración de los premios American Music Awards 2019, Swift estuvo muy emocionada por la participación de la ex de Justin Bieber en el escenario.

Además de contar con la amistad de la también actriz, la cantante ha tenido la oportunidad de tener grandes amigas como Zendaya o Hailee Steinfeld, aunque por el momento ha perdido contacto con ellas.

Aunque uno de los momentos que causó revuelo en las redes sociales fue el escándalo que surgió con Katy Perry, pues dejaron de ser amigas por algún tiempo, pero ahora han vuelto a tener una amistad debido a la canción "You Need to Calm Down". Este tema se lanzó en el 2019 dedicado a la comunidad LGBT.

