Taylor Swift REVELA los Easter Eggs del video musical de “Cardigan” ¡OMG!

La estrella musical, de 30 años, reveló una serie de Easter Eggs en un episodio llamado Vevo Footnotes - The Making of Cardigan, que se publicó el lunes. Taylor Swift es conocida por poner mensajes secretos o significados más profundos ocultos en sus videos, para el deleite de sus fans.

El video musical de "Cardigan" de su octavo álbum de estudio llamado Folklore, fue escrito y dirigido por ella misma con ayuda del director de fotografía nominado al Oscar Rodrigo Prieto, con quien trabajó en el álbum The Man from the Lover. Taylor le envió referencias visuales para cada escena, así como dibujos y fotografías, incluida una lista de tomas del guión gráfico con código de tiempo para el video.

Taylor Swift lanzó su álbum sorpresa llamado Folklore el 24 de julio, casi un mes después, la cantante reveló los Easter Eggs del video musical de “Cardigan”

Ella usó un auricular durante la filmación para que la canción no tuviera que ser tocada en voz alta, ya que era muy secreta. La palabra Folklore se agregó al piano el mismo día en que se lanzó a través de efectos especiales. El álbum completo fue escrito y grabado durante la pandemia de COVID-19; la mayoría de las canciones, incluida Cardigan, fue producida por Aaron Dessner de la banda The Nationals.

Taylor dijo que ella comenzó a preguntarle sobre su proceso de escritura. “Me dijo que trabajan mucho de forma remota porque viven en todo el mundo. Cuando llegó la cuarentena y me encontré con ganas de escribir, me acerqué y él también tenía muchas ganas de crear. Ha sido una de las colaboraciones más sencillas y tengo mucha suerte de haberlo conocido".

Easter Eggs del video musical de “Cardigan”

Según las notas a pie de página, "quería que Cardigan tuviera una trama inteligente que también sirviera como metáfora". El hombre que aparece en la foto enmarcada en el manto es en realidad el abuelo de Taylor, Dean; desembarcó en las playas en la batalla de Guadalcanal durante la Segunda Guerra Mundial.

La batalla, también llamada campaña de Guadalcanal, tuvo lugar entre el 7 de agosto de 1942 y el 9 de febrero de 1943 en Guadalcanal, Islas Salomón Británicas. También se hace referencia a Dean en su canción Epiphany off of Folklore. La pintura a la derecha de la fotografía de Dean fue realizada por Taylor durante la primera semana de cuarentena.

El hombre que aparece en la foto enmarcada en el manto es en realidad el abuelo de Taylor, Dean

En la toma de Taylor subiéndose al piano hacia el principio, el reloj en el extremo izquierdo de la pared apunta a 1 y 3; es significativo porque su número favorito es el 13. Cuando sale de la caja, es trasladada a un hermoso entorno de bosque, que se supone que representa la belleza y el elemento mágico del comienzo de una relación.

Se ve a Taylor transportándose del bosque etéreo al océano tormentoso, lo que representa el miedo y el aislamiento en una relación a medida que se rompe. Lucha por mantenerse a flote en las aguas tormentosas, casi como si se ahogara en el miedo abrumador que acompaña a una relación que termina.

Cuando sale de la caja, es trasladada a un hermoso entorno de bosque, que se supone que representa la belleza de una relación

Taylor Swift grabó este álbum en completa cuarentena

Otra nota a pie de página decía que, si bien Taylor siempre deja huevos de Pascua en sus videos, también los dejó 'a propósito' en sus letras. Decía: "Taylor desarrolló arcos de personajes intencionales y temas recurrentes en la canción que trazan quién canta sobre quién".

Taylor Swift dijo: 'Hay una colección de tres canciones a las que me refiero como The Teenage Love Triangle (en mi cabeza). Estas tres canciones exploran un triángulo amoroso de verano desde las perspectivas de las tres personas en diferentes momentos de sus vidas'. Añadiendo: 'Es como si este evento hubiera sucedido en su ciudad y afectó a cada uno de manera diferente'.

El video musical fue filmado durante la pandemia de COVID-19, Taylor se peinó, maquilló y peinó, incluso vistió su propio camisón para el video. Las notas al pie de página revelaron que durante la filmación, un inspector de salud estuvo en el lugar y el piano que Taylor usa en el video fue rociado y se usaron luces ultravioleta entre cada toma.

Para la escena de Taylor en el agua con el piano, se utilizó una 'grúa tecno' a la que un operador de cámara no tuvo que acercarse, asegurándose de que siguieran los estándares de distanciamiento social. Taylor y el editor de videos musicales Chancler Haynes trabajaron simultáneamente desde dos ubicaciones separadas en tiempo real para editar el video.

Cuando ella está en el agua y abre la tapa del piano para entrar en la cabina, significa volver al sentido de sí mismo después de experimentar el amor perdido. Ella sigue mojada porque el viaje / experiencia te cambia y lo llevas contigo a medida que avanzas; también significa que descubrió su verdadera identidad a lo largo del viaje.

Cuando ella está en el agua y abre la tapa del piano para entrar en la cabina, significa volver al sentido de sí mismo después de experimentar el amor perdido

TE PUEDE INTERESAR: Taylor Swift sigue conquistando al mundo con su nuevo álbum 'Folklor'

Sobre el álbum, Taylor dijo: 'Veo Folklore como melancólico y lleno de escapismo, triste, hermoso, trágico. Como un álbum de fotos lleno de imágenes y todas las historias detrás de esas imágenes'. Sin duda Taylor Swift nos ha regalado uno de los mejores álbumes del 2020.