Taylor Swift: ¿Quiénes son los ex-novios más HOT de la cantante?

Taylor Swift tiene un historial amoroso que es bastante complicado y extenso, que hemos explorado a detalle en La Verdad Noticias.

La cantante es conocida por salir con las celebridades más populares durante un corto período y luego escribir una canción sobre ellas, pero bueno, ¡no la culpamos!.

Si fuéramos una de las celebridades mejor pagadas que ganó 10 premios Grammy, haríamos lo mismo. Aunque la lista es bastante larga, la mantendremos breve y concisa, enfocándonos en los ex- novios más atractivos de Taylor Swift.

Joe Jonas (2008)

Joe Jonas

¡El hermano Jonas aparentemente rompió con Taylor Swift por teléfono en 27 segundos! La inesperada ruptura inspiró sus canciones "Last Kiss" y "Forever And Always". Taylor confirmó esta información en el programa de Ellen Degeneres.

Taylor Lautner (2009)

Taylor Lautner

Una relación que duró poco. Después del lanzamiento de la comedia romántica "El día de San Valentín", Taylor y bueno, Taylor tuvieron su breve romance. Una vez que se separaron, Taylor Swift escribió "Back To December" haciendo alusión a su "piel bronceada" y "dulce sonrisa".

Jake Gynllenhaal (2010)

Jake Gynllenhaal

El actor de Southpaw salió con Taylor Swift e incluso fueron vistos en pases románticos varias veces. Se difundieron rumores de que su relación no funcionó debido a la diferencia de edad de 10 años, pero que inspiró uno de los álbumes más icónicos de la estrella de Billboard, "RED".

Calvin Harris

Calvin Harris

El DJ y la estrella del pop se conocieron en los Brit Awards y se enamoraron rápidamente. Esta es probablemente una de las relaciones más largas de Taylor Swift en la que pasaron tiempo juntos en playas y vacaciones elegantes. La ganadora del Grammy inclusó escribió una canción para Calvin Harris.

Tom Hiddleston (2016)

Tom Hiddleston

¡Sí, ha salido con el favorito de todos, Loki! Esta relación sorprendió a todos, pero como la mayoría de las relaciones de "Miss Americana", terminó demasiado rápido. La pareja rompió dos meses después de que Tom Hiddleston fuera fotografiado con una playera con la leyenda “I <3 TS”.

