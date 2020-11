Taylor Swift: ¿Quién es Abigail Anderson, la MEJOR AMIGA de la cantante?/Foto: Tumbral

Taylor Swift ha hecho muchos amigos famosos a lo largo de los años, como Selena Gomez, Gigi Hadid y Karlie Kloss, pero nunca olvidará a su mejor amiga de la adolescencia: Abigail Anderson.

Las dos se conocieron cuando eran adolescentes en Nashville, Tennessee, y aunque ambas han tomado trayectorias profesionales totalmente diferentes, Swift y Anderson nunca han perdido el contacto.

De hecho, Swift involucra a Anderson en algunos de los mejores momentos de su carrera, y Anderson también ha incluido a Swift en todos sus hitos personales. Si se pregunta quién es exactamente Abigail Anderson, es mucho más que la mejor amiga de Swift.

Los Swifties ya están familiarizados con Anderson, ya que apareció en algunos de los primeros videos musicales de Swift para "Teardrops on My Guitar", "Picture to Burn" y "I'm Only Me When I'm With You", todos lanzados en 2009 como parte del álbum debut homónimo de Swift.

Tras el lanzamiento de Taylor Swift la cantante hizo referencia a su mejor amiga en su sencillo de 2009 "Fifteen" de su segundo álbum de estudio, Fearless. En la canción, Swift detalla cómo experimentó la angustia por primera vez durante su primer año de secundaria. Sintiéndose sola, de repente conoció a alguien que se convertiría en su mejor amiga para siempre.

"Te sientas en clase junto a una pelirroja llamada Abigail y pronto son mejores amigas", canta Swift. Poco después del lanzamiento de la canción, Anderson también protagonizó el video musical "Fifteen" de Swift.

En la siguiente década de la carrera de Swift, Anderson siguió estando presente para su famosa amiga, incluso en los premios Grammy 2015. También hizo otra aparición en un video musical en el video "New Romantics" de Swift de 2016.

Taylor Swift adora a Abigail Anderson

Claramente, muchas cosas han cambiado desde los días de secundaria de Swift y Anderson. Si bien Swift se ha convertido en una de las estrellas del pop más importantes del mundo, Anderson asistió a la Universidad de Kansas con una beca de natación y, desde que se graduó, ha estado trabajando con veteranos de la Segunda Guerra Mundial para asegurarse de que reciban la compensación adecuada.

Swift habló sobre la carrera de su mejor amiga en una entrevista de 2014 con el medio Entertainment Tonight. "No podría ser más diferente de mi carrera o la carrera de Lena [Dunham], pero el hecho de que ella sea tan apasionada por lo que hace le permite poder relacionarse conmigo en ese nivel", dijo Swift.

En 2016, Anderson se comprometió con su novio de toda la vida, Matt Lucier, que es fotógrafo. Los dos se casaron en septiembre de 2017 y Swift fue una de las damas de honor de Anderson.

Además de apoyar la carrera musical de Swift, el Instagram de Anderson muestra que le gusta ir de vacaciones con su esposo, ir al bar con amigos y pasear a su perro en el parque local.

También es una gran fan de las Spice Girls, ya que son el único grupo que puede hacer que Anderson se una a una sesión de karaoke con Swift. Aunque la vida de las dos BFFs no podría ser más diferente, se aseguran de encontrarse cada pocos meses.

Los fans de Taylor le tienen mucho aprecio a Abigail por estar con la cantante durante todo este tiempo, incluso en los momentos más difíciles para Swift/Foto: Instagram

Dado que Swift y Anderson han pasado por tantas cosas juntos a lo largo de los años, está claro que seguirán siendo amigos para siempre; incluso la pelirroja estuvo en el documental de Taylor, “Miss Americana”, donde ambas reflexionan sobre el futuro y el formar una familia.

¿Crees que la amistad de Taylor y Abigail podría durar muchos años más?, ¿Te gustaría tener una amistad como la de ellas?

