Taylor Swift: ¿Qué canciones coescribió Joe Alwyn en ‘Folklore’?

Taylor Swift sorprendió a sus fanáticos luego de contarles un secreto durante el estreno de su documental. La cantante de 30 años reveló que su novio Joe Alwyn la había ayudado a escribir dos de las canciones de su nuevo y exitoso álbum ‘Folklore’.

Hablando de su música en su nuevo documental para Disney+, ‘Folklore: The Long Pond Studio Sessions’, Swift reveló que los fanáticos tenían razón en que William Bowery era un seudónimo de Alwyn, quien coescribió las canciones 'Exile' y 'Betty'.

Alwyn coescribió las canciones 'Exile' y 'Betty'

“Así que William Bowery es Joe, como sabemos. Y Joe toca el piano maravillosamente. Y siempre está jugando e inventando cosas y creando cosas. Joe había escrito toda la parte de piano (en Exile)”, dijo.

Taylor Swift también usó un seudónimo para el tema de Rihanna y Calvin Harris en 2016 'This Is What You Came For', bajo el alias Nils Sjoberg. Hablando de eso, Swift le dijo a Paul McCartney: “Creo que cuando aparece un seudónimo es cuando todavía tienes amor por el trabajo".

Taylor Swift revela la historia detrás de “Betty”

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la cuarentena provocó que Taylor Swift encontrara en Joe a la persona perfecta para poder crear música. "Durante la cuarentena escuché a Joe cantar todo el coro de 'Betty' desde otra habitación y de ahí surgió todo”, dijo la cantante.

“Fue un paso que nunca hubiéramos dado porque ¿por qué íbamos a escribir una canción juntos?", agregó la intérprete de 30 años. “Así que esta fue la primera vez que tuvimos una conversación en la que entré y dije 'Oye, ¿podríamos intentar y ver cómo es si escribimos esta canción juntos?”.

De esta manera, Taylor Swift tomó un riesgo que no sabía si iba a perjudicar su relación, pero sin ese gran paso, sus fans no podrían disfrutar de dos de sus canciones más amadas del nuevo disco, "Folklore", al menos no de la misma forma.