Taylor Swift: ¿”Miss Americana” podría obtener una nominación al premio Oscar?

Taylor Swift y la cineasta de documentales, Lana Wilson no son ajenas a los premios en sus respectivos campos, y "Miss Americana", su proyecto juntas podría estar en camino a darles una estatuilla más.

Taylor Swift, como todos sabemos, es un gigante de los Grammy y una de las raras artistas en tener varios trofeos de Álbum del año a su nombre (por "Fearless" y "1989"), y Lana Wilson obtuvo importantes nominaciones por su documental debut, "After Tiller” en 2013 y su seguimiento de “The Departure” en 2017.

The Independent Spirit, Cinema Eye Honors y la nominada a la Asociación Internacional de documentales regresaron este año con el documental de Netflix, “Miss Americana”, una película que sigue a Taylor Swift en su gira por "Reputation" y su proceso para escribir y grabar canciones para su entonces siguiente álbum, "Lover".

Disponible a través del servicio de streaming, Netflix desde el 31 de enero, una semana después de su estreno en el Festival de Cine de Sundance, "Miss Americana" ha sido recibida favorablemente por los críticos según la medición de Rotten Tomatoes (91% de frescura) y Metacritic (65 puntaje), con críticas destacadas.

La capacidad de Taylor Swift para ser autocrítica y la fuerza de Lana Wilson para conseguir que una celebridad notoriamente privada revele nuevos aspectos de sí misma ante la cámara.

¿Miss Americana tiene oportunidad en los Oscars?

Los documentales sobre artistas musicales han sido un punto clave en la carrera por los Oscar en la última década. "Searching for Sugar Man" (2012), "20 Feet from Stardom" (2013) y "Amy" (2015) se llevaron a casa el Oscar a la mejor película documental por sus interpretaciones de la vida de los músicos.

¿Podría "Miss Americana" ser un regreso al escenario de los Premios de la Academia para este subgénero de la película de no ficción?.

Por el pedigrí, tanto de Lana Wilson como de Taylor Swift, es una gran posibilidad, especialmente con la ganadora del Grammy añadiendo aún más a su mística este año con el lanzamiento sorpresa de "Folklore", su álbum más aclamado hasta el momento.

Además de la reputación de Lana Wilson y Taylor Swift, Netflix también aporta una fortaleza significativa para abrirse paso en el campo de los documentales. Dos de los tres últimos ganadores de la categoría fueron distribuidos por el servicio de streaming: “Icarus” (2017) y “American Factory” (2019).

Siempre que cumpla con las estrictas pautas de la rama musical de la academia, la película también podría competir en la categoría de Mejor Canción Original por "Only the Young", una canción escrita por Taylor Swift que se reproduce durante los créditos finales y no aparece en ninguna otra parte de su discografía.

"Miss Americana", presenta sin filtros la verdad de Taylor Swift y su carrera artística

Una nominación por la composición de Taylor Swift le daría una oportunidad única de entrar en el campo de los Oscar y llevarla a la mitad del camino hacia EGOT-dom. Y no sería la primera ganadora de un Grammy en reclamar el Oscar por escribir una canción para un documental: Melissa Etheridge ganó por "I Need to Wake Up" de "An Inconvenient Truth".

Así que Taylor Swift podría ganar por llevar su corazón en la manga en la pantalla grande como lo hace con su música, ¿tu crees que "Miss Americana" tenga oportunidad en los premios Oscar? Dinos que piensas en los comentarios.