Taylor Swift: Los mejores puentes de las canciones desde Speak Now hasta Folklore

El 25 de octubre de 2010, Taylor Swift lanzó su tercer álbum, Speak Now. Tras el éxito de Fearless, ganador del Grammy , que se llevó a casa el codiciado premio Álbum del año, la cantante mostró sus habilidades como compositora con Speak Now, escribiendo cada pista por sí misma.

Lo que brilló fue el inmenso talento de Swift. Y aunque sus estribillos pegadizos y versos memorables merecen elogios, los Swifties más dedicados saben que la cantante a menudo brilla más con los puentes, lo que ha demostrado una y otra vez en la década desde entonces.

Taylor es una de las cantantes y compositoras más importantes de la última década. La estadounidense ha marcado un antes y un después en la industria musical/Foto: Rolling Stone

En honor al aniversario de Speak Now, estas son algunas de las veces que nos llevó a Bridge City con estas icónicas partes de sus canciones.

Algunas canciones de Taylor Swift con los mejores puentes

“Dear John”

Speak Now está lleno de melodías pegadizas de country-pop, como los sencillos "Mine" y "Back to December". Sin embargo, una de las canciones más comentadas es "Dear John", que enlaza con la breve relación de Swift con el músico John Mayer. En el puente, detalla cómo ha huido de sus formas de mujeriego.

“Eres un experto en lamentarte/ Y manteniendo líneas borrosas/ Y nunca me impresionó/ Sobresalir en tus pruebas/ Todas las chicas que se secan/ Se han cansado de los ojos sin vida/ Porque tu los quemaste/ Pero yo tomé tus partidos/ Antes de que el fuego me atrapara./ Así que no mires ahora/ Estoy brillando como fuegos artificiales/ En tu triste y vacía ciudad."

“All Too Well”

Dos años más tarde, Taylor Swift lanzó Red, su puente entre el mundo del country y el pop (con un poco de rock). Y mientras que temas alegres como “22” obtuvieron la mayor cantidad de reproducción de radio, una de las canciones más queridas es “All Too Well”, más suave, donde la cantante reflexiona sobre su relación con el actor Jake Gyllenhaal.

“Tal vez nos perdimos en la traducción/ Tal vez pedí demasiado/ Pero tal vez esta cosa fue una obra maestra/ Hasta que lo rompiste/ Corriendo asustada, yo estaba allí, lo recuerdo todo demasiado bien/ Y me llamas de nuevo solo para romperme como una promesa/ Tan casualmente cruel en nombre de ser honesto/ Soy un pedazo de papel arrugado tirado aquí/ Porque lo recuerdo todo, todo, demasiado bien”.

“Out of The Woods”

El primer disco pop oficial de Swift, 1989, obtuvo éxitos como "Blank Space" y "Style". Al igual que esta última, se cree que su sencillo "Out of the Woods" trata sobre su relación con el cantante Harry Styles, específicamente el puente, en el que relata un accidente de moto de nieve que vivieron juntos.

“¿Recuerdas cuando pisabas los frenos demasiado pronto?/ Veinte puntos en una habitación de hospital/ Cuando empezaste a llorar, cariño, yo también lo hice/ Pero cuando salió el sol, te estaba mirando/ ¿Recuerdas cuando no podíamos soportar el calor?/ Salí y dije: "Te estoy liberando"./ Pero los monstruos resultaron ser solo árboles./ Cuando salió el sol, me estabas mirando”.

“Getaway Car”

El álbum Reputation de Swift llegó después de pasar un año fuera del centro de atención. Gran parte de ese tiempo, incluida la realización del álbum, se mostró en el documental Miss Americana.

En una escena, los espectadores ven a Swift y su colaborador Jack Antonoff escribir el puente de "Getaway Car", que describe cómo conoció a Tom Hiddleston mientras salía con Calvin Harris.

“Éramos del jet-set, Bonnie y Clyde/ Hasta que me cambié al otro lado / Al otro lado/ No es de extrañar que te entregue/ Porque los traidores nunca ganamos/ Estoy en un auto de escape/ Te dejé en un bar del motel/ Pon el dinero en una bolsa y me robé las llaves/ Esa fue la última vez que me viste”.

“Cruel Summer”

El álbum de la cantante de 2019, Lover, está lleno de puentes amados. A la propia Swift le gusta la canción principal sobre su adaptación a su relación con el actor Joe Alwyn.

Pero "Cruel Summer", que detalla los primeros días de su romance, es una de las favoritas de los fans que Swifties le rogó que la convirtiera en un sencillo.

“Estoy borracho en la parte trasera del auto/ Y lloré como un bebé que llega a casa desde el bar/ Dije: "Estoy bien", pero no era cierto/ No quiero guardar secretos solo para tenerte/ Y me escapé por la puerta del jardín/ Todas las noches de ese verano solo para sellar mi destino/ Y grito: "Por lo que sea que valga la pena/ Te amo, ¿no es eso lo peor que has escuchado?/ Él mira hacia arriba, sonriendo como un demonio”.

“Illicit Affairs”

El álbum sorpresa de 2020 de Swift, Folklore, muestra un lado más alternativo y folk-rock de la artista. También es significativamente menos autobiográfico, con muchas pistas que cuentan historias que ella inventó.

Una de esas canciones es “Illicit Affairs”, en la que el narrador le canta a una pareja romántica con la que se escabullen.

“Y quieres gritar/ No me llames "niño", no me llames "bebé"/ Mira este desastre olvidado de Dios que me hiciste/ Me mostraste colores que sabes que no puedo ver con nadie más/ No me llames " niño, "no me llames" bebé”/ Mira a este tonto idiota que me hiciste/ Me enseñaste un idioma secreto que no puedo hablar con nadie más”.

¿Estás de acuerdo con esta lista?, ¿Qué canciones consideras que nos faltó incluir en este top de Taylor Swift?