Taylor Swift: Las 5 mejores canciones de "folklore" ¡Descúbrelas todas!

Taylor Swift: Las 5 mejores canciones de "folclore" ¡Descúbrelas todas!

Taylor Swift lanzó su octavo álbum de estudio, Folklore, el 24 de julio. El álbum ha recibido elogios de fanáticos y críticos, y es ampliamente considerado como el mejor álbum de su discografía.

Con 16 canciones en la versión digital, realmente no hay una mala canción en Folklore, álbum del que te hemos compartido todos los detalles en La Verdad Noticias.

Taylor Swift creó 16 canciones en 3 meses para "Folklore"

Aquí hay cinco canciones destacadas de "folklore", el más reciente éxito de la varias veces ganadora del Grammy, Taylor Swift.

‘Mirrorball’

Desde la primera escucha, "Mirrorball" aparece como una canción especial en Folklore. La sexta canción del álbum, sigue la emotiva “My Tears Ricochet” y brinda alivio a los oyentes con un tono más feliz.

La canción no se siente como muchas canciones de Folklore, pero tiene un brillo suave y reconfortante. Si "Mirrorball" pudiera personificarse, probablemente sería un baile de secundaria en una película para adolescentes.

Si bien la canción tiene un tono más feliz en comparación con otras canciones del álbum, Taylor Swift canta desde la perspectiva de una bola de discoteca que se refleja en los demás. Por fuera, tiene confianza y es exactamente lo que la gente quiere, pero por dentro está cambiando constantemente su imagen para adaptarse a quienes la rodean.

‘Cardigan’

"Cardigan" es el sencillo principal de Folklore, y Swift lanzó un video musical de la canción al mismo tiempo que el álbum. La canción es también una de las tres canciones que representan un triángulo amoroso entre tres personajes de ficción. Se sospecha que "Cardigan" le dice el punto de vista de Betty después de que James la engaña.

La letra es una de las mejores de la cantante de 30 años y, a través de la perspectiva de Betty, Taylor Swift explora las alegrías de enamorarse seguido de la traición. Está lleno de anhelo cuando la letra describe los recuerdos de Betty de James, tanto los buenos como los malos. Todas estas emociones llegan a un punto crítico en el verso final de la canción.

‘Mad Woman’

Desde las notas iniciales del piano, "Mad Woman" atrae a los oyentes. En su tono tranquilo hay ferocidad. La canción como "The Man" de Taylor Swift, pero elevada y más feroz que cualquier otra cosa que haya lanzado en su álbum, Reputation.

En "Mad Woman", ella no se guarda nada y critica mordazmente a quienes la obligaron a convertirse en la loca que querían que fuera, lo que también recuerda a otras canciones de la cantante como "Blank Space".

‘Exile’

A dúo con Justin Vernon de Bon Iver, "Exile" es quizás la canción más triste de Folklore, lo cual no es tarea fácil. En la canción, Vernon y Swift cantan desde dos perspectivas diferentes, mirando hacia atrás en una relación que salió mal.

La parte más desgarradora de la canción llega durante el puente, cuando Taylor Swift se hace eco del reflejo de la relación de Vernon.

‘My Tears Ricochet’

Es lógico que la canción que Taylor Swift escribió por sí misma sea la canción más destacada del álbum. "My Tears Ricochet" es también la quinta pista del álbum, que a menudo va a una pista fuerte en sus álbumes como "All Too Well" en Red y "Delicate" en Reputation.

En "My Tears Ricochet", Taylor Swift canta sobre una relación tóxica que terminó con la muerte de uno de los socios. A pesar de su tumultuosa historia, la pareja aún asiste al funeral.

Te recomendamos leer: Taylor Swift: Todo lo que necesitas saber sobre la cantante

¿Cuál es tu canción favorita de Taylor Swift en "Folklore"? Dinos en los comentarios.