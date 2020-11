Taylor Swift: Las 3 teorías más creíbles sobre ‘Folklore’

El 23 de julio de 2020, Taylor Swift sorprendió a sus fanáticos al anunciar su octavo álbum de estudio, ‘Folklore’. La última colección de canciones de Swift llega menos de un año después del lanzamiento de ‘Lover’.

Cada vez que Swift lanza nueva música, los fanáticos intentan desentrañar significados ocultos en sus letras y videos musicales. Swift se ha hecho conocida por esconder los huevos de Pascua a lo largo de su trabajo, y ‘Folklore’ no fue diferente.

Algunos fanáticos creen que Taylor Swift y Joe Alwyn se separaron

Taylor Swift ha estado saliendo con Joe Alwyn durante algún tiempo. Después de tener relaciones muy públicas en el pasado, Swift ha mantenido en privado muchos de los detalles de su relación con Alwyn.

A pesar de lo poco que se sabe sobre la relación de Swift con el actor, algunos fanáticos piensan que las tristes canciones de ‘Folklore’ implican que los dos ya no son pareja. Sin embargo, otros fans creen que el tema pertenece a los personajes del “triángulo amoroso de adolescentes” que Swift creó.

¿William Bowery es Joe Alwyn?

Si eres fan de Taylor Swift (como el equipo de La Verdad Noticias) sabrás que la cantante colaboró con artistas como Bon Iver y Jack Antonoff para crear ‘Folklore’. Los fanáticos con ojos de águila notaron otro nombre en los créditos del álbum: William Bowery. El nombre se acredita en "Betty" y "Exile".

Muchos fanáticos han comenzado a teorizar quién es el misterioso William Bowery. Algunos asumen que es un seudónimo de Alwyn. El bisabuelo del actor fue un compositor llamado William Alwyn.

Muchos Swifties creen que el nombre William Bowery podría ser el seudónimo de Alwyn, combinando el nombre de pila de su abuelo con la ubicación de su primera cita y la de Swift: el Bowery Hotel en Nueva York.

Los fans creen que Taylor y Joe se van a casar

Cuando los fanáticos reciban la copia física del folclore , escucharán la pista extra que Swift incluye llamada "The Lakes". Ha habido mucha especulación en torno a esta canción, ya que muchos fans creen que contendrá un gran anuncio.

Otros Swifties han encontrado posibles indicios del embarazo de Swift en canciones como "Peace". La letra "Give you my wild, give you a child" llevó a muchos fans a pensar que esta canción era Swift hablando con Alwyn.

Cuando Swift anunció el álbum en Instagram, dijo que "vertió todos sus caprichos, sueños, miedos y reflexiones" en el álbum. Podría ser que Taylor Swift realmente creara el álbum para contar una historia ficticia. O podría ser su forma de compartir una gran noticia con sus fans.