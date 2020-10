Taylor Swift: La peculiar historia detrás de ‘The Last Great American Dynasty’

Taylor Swift lanzó su octavo y más reciente álbum de estudio, Folklore, el 24 de julio de 2020. El álbum de 16 canciones recibió elogios de la crítica y se ha mantenido constantemente en la cima del Billboard 200.

A diferencia de los álbumes anteriores de Swift, algunas de las canciones sobre Folklore se centran en personajes de ficción y personas reales además de Swift. Una canción en particular, 'The Last Great American Dynasty', tiene toda una historia detrás.

La verdadera historia detrás de ‘The Last Great American Dynasty’

Siempre que Swift lanza un nuevo álbum, muchos consideran que las canciones son autobiográficas hasta cierto punto, mientras que algunas canciones están escritas a sabiendas sobre otra persona.

En cuanto al Folklore, Swift les dijo a los fanáticos en un directo de YouTube que muchas de las canciones que escribió no son sobre ella. “En Folklore creé arcos de personajes y temas recurrentes que trazan quién canta sobre quién”, dijo Swift.

Desde el principio, la cantante de 30 años dejó en claro que el Folklore contiene personajes e historias de ficción. Los fanáticos adivinaron rápidamente que "Cardigan", "August" y "Betty" son las canciones sobre un triángulo amoroso.

'The Last Great American Dynasty' trata sobre una persona real

Mientras Swift creaba historias de ficción con Folklore, también escribió sobre personas en la vida real. Resulta que 'The Last Great American Dynasty' está escrita sobre Rebekah Harkness, una heredera que se casó con William Hale Harkness.

Uno podría preguntarse por qué la intérprete de Look WhatYou Made Me Do eligió escribir sobre Rebekah y su casa. En el puente de la canción, Swift le revela a los oyentes la razón por la que Rebekah Harkness y Holiday House son tan especiales para ella.

“Caminando por las rocas, mirando el mar de medianoche / Y en una pelea con su vecina / Ella robó su perro y lo tiñó de verde lima / Cincuenta años es mucho tiempo / Holiday House se sentó en silencio en esa playa / Libre de mujeres con locura, sus hombres y sus malos hábitos / Y luego lo compré yo”, revela Swift.

Holiday House se construyó en 1930 y Swift la compró en 2013. Al igual que Rebekah Harkness, los residentes locales desprecian a Taylor Swift por alterar la paz del vecindario, pero basándose en la letra de "The Last Great American Dynasty", a ella no le importa demasiado.