Taylor Swift: La cronología COMPLETA de su enemistad con Kanye West

Es una saga de la cultura pop de todas las edades: la disputa entre Taylor Swift y Kanye West. Lo que comenzó como un momento extraño en una entrega de premios se ha convertido en una serie de eventos surrealistas que incluyen grabaciones ilegales, un vídeo musical incómodo y bromas amargas entre dos gigantes de la música.

Para cualquiera que no lo sepa, parecería que todo este artículo está inventado, pero todos estos eventos han sucedido en realidad, independientemente de lo extraña que sea la situación entre la ganadora del premio Grammy, Taylor Swift y el magnate, Kanye West.

Para aclarar las cosas, aquí hay una cronología de todos los eventos importantes de la disputa Swift / West hasta ahora. Quién sabe, esta pelea puede durar muchos más años en el futuro, o incluso resolverse de la forma más inesperada.

13 de septiembre de 2009: Los infames VMA

Han pasado once años desde uno de los momentos de los VMA más comentados de todos los tiempos. El tiempo vuela, ¿eh? Echemos un vistazo a dónde empezó todo. Taylor Swift ganó el premio "Mejor vídeo femenino" en los MTV Video Music Awards por "You Belong with Me".

Justo antes de que Taylor Swift pudiera pronunciar su discurso, Kanye West la interrumpió, subió al escenario, tomó el micrófono, prometió dejarla terminar y proclamó: "Beyonce tenía el mejor vídeo de todos los tiempos". La cantante estaba visiblemente molesto por el incidente, pero tuvo que irse y actuar poco después.

Kanye West interrumpe discurso de Taylor Swift en los VMA 2009

Kanye West estaba hablando de "Single Ladies", que finalmente ganó tres VMA ese año. Durante su discurso por ganar el "Vídeo del año", Beyonce invitó a Swift a terminar su discurso.

El rapero, sin embargo, no salió ileso y fue reprendido repetidamente por los fanáticos de Swift e incluso por el presidente Obama, quien lo llamó "un idiota".

Finales de 2009: secuelas inmediatas

En The Tonight Show con Jay Leno al día siguiente, Kanye West dijo que fue "un día difícil", reconociendo que fue "grosero" y que "lastimó a alguien". Unos días después, Taylor Swift les dijo a los presentadores de The View West que no se habían disculpado, pero que los "otros artistas que mostraron amor" la consolaron.

Taylor Swift es conductora invitada en SNL y da "discurso" sobre West

En noviembre, sin embargo, Taylor Swift se burló del momento de los premios durante un monólogo escrito por ella misma cuando se presentó en Saturday Night Live.

2012-2015: ¿Construyendo una amistad?

Tanto Taylor Swift como Kanye West guardaron silencio sobre el asunto, en su mayor parte, luego del discuros de SNL. Sin embargo, en marzo de 2012, Swift estaba dispuesta a usar una camisa de la marca de ropa de West en la portada del Australian Harper's Bazaar.

En junio de 2013, Kanye West le dijo a The New York Times que consideraba su álbum "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" como una "disculpa larga y ambigua", ya que quería que el álbum fuera una rama de olivo para sus fans.

“Yo estaba como: 'Déjenme mostrarles lo que puedo hacer, y por favor, acéptenme. Quieres tenerme en tus estantes ”, dijo West.

Taylor Swift se divierte con Kanye West y Kim Kardashian en los Grammys 2015

Dos años después, Taylor Swift & Kanye West fueron sorprendidos sonriendo y hablando durante los Grammy 2015. West reveló al día siguiente que Swift se le había acercado y le dijo que era una conversación amistosa.

En agosto, Taylor Swift dio a entender que estaba lista para ser amiga de Kanye West cuando habló con Vanity Fair, habiendo alcanzado el respeto mutuo.

30 de agosto 2015: reunión en los VMA

Finalmente, el 30 de agosto de 2015, Taylor Swift fue seleccionada para otorgarle a Kanye West el Video Vanguard Award. Justo antes de darle el premio, la ex-cantante country se burló del incidente y dijo: "¡Conocí a Kanye West hace seis años, en este programa, en realidad!".

Taylor Swift presenta el Video Vanguard Award a Kanye West

Swift continuó diciendo cómo su hermano le presentó por primera vez a la música de Kanye West con su álbum College Dropout. Luego, terminó el discurso de la mejor manera posible: "Así que supongo que tengo que decirles a todos los demás ganadores esta noche: Estoy muy feliz por ustedes, y les dejaré terminar, pero Kanye West ha tenido uno de los mejores carreras de todos los tiempos!”.

Febrero de 2016: "Famous" tiene una letra infame

Parecía como si Kanye West y Taylor Swift buscaran una amistad en ciernes, con rumores de una colaboración de canciones en las obras. Pero se vino abajo cuando el esposo de Kim Kardashian lanzó "Famous" para su álbum The Life of Pablo.

Para “Famous”, Kanye West escribió: “Siento que Taylor y yo todavía podríamos tener sexo / ¿Por qué? Hice famosa a esa perra".

Kanye West muestra imagen de Taylor Swift al desnudo

El representante de Taylor Swift le dijo a Billboard que "Kanye no pidió aprobación" y afirmó que Swift nunca se enteró de la letra. El representante dijo que West solo preguntó si ella podía publicar sobre "Famous" en su cuenta de Twitter.

Junio de 2016: Kim Kardashian entra al ring

Kim Kardashian West decidió unirse a la enemistad cuando decidió hablar con GQ, y afirmó que Taylor Swift "aprobó totalmente" la letra y sabía que iba a salir, citando una conversación telefónica grabada entre su esposo y la cantante de "Mine".

El representante de Swift se adelantó nuevamente para decir que Kim Kardashian estaba "equivocada", ya que Kanye West solo llamó una vez en enero de 2016 y no ha hablado desde entonces. El representante afirmó que Taylor nunca había escuchado la canción y se sorprendió al escuchar que se grabó la llamada telefónica.

Julio de 2016: ¿grabación ilegal?

Después de que un episodio de Keeping Up with the Kardashians revelara que Kim Kardashian defendió abiertamente a su esposo, la socialité decidió hacer pública la llamada grabada a través de Snapchats. Las imágenes parecen mostrar a ambos intérpretes hablando de “Famous” con Taylor Swift llamando a la llamada un "cumplido".

Taylor Swift, sin embargo, rechazó los Snapchats de Kim Kardashian, diciendo que no le dijeron toda la letra y que no había escuchado toda la canción. Incluso, llamó a toda la situación, el calvario, un "asesinato del personaje" por "ser pintada falsamente como un mentirosa".

Un usuario de Twitter también señaló que las imágenes no mostraban a Taylor Swift aprobando la grabación de la llamada, lo que generó preguntas sobre si los Snapchats eran legales.

Junio de 2019: Taylor Swift rompe su silencio

Ninguna de las tres partes habló sobre la disputa hasta principios de 2019 cuando Kim Kardashian le dijo a Andy Cohen que estaba "superada".

Aunque Kardashian dijo que había "superado" en Watch What Happens Live, Taylor Swift abordó la grabación a finales de junio y dijo que consideraba el metraje como "intimidación", comparándolo con su batalla legal con Big Machine Label Group.

Swift pensó que Kardashian "orquestó un fragmento de una llamada telefónica grabado ilegalmente" y mencionó el video musical "Famous", que presenta a una mujer desnuda que se parece a Swift.

Finales de 2019: Swift revela su verdad

Diez años después del incidente original, Taylor Swift reveló la entrada de su diario personal desde el día de los VMA como parte del lanzamiento de la versión de lujo de Lover. La entrada describe su incredulidad de toda la situación desde que conoció a Kanye West hasta que ganó el premio y fue interrumpida por el propio rapero.

Un mes después, Taylor Swift le dijo a Rolling Stone que la letra de "Famous" y la llamada telefónica grabada "no era solo un evento singular". También dijo que "se cansó mucho de la dinámica", y confesó que pensó que se había "reconectado" con Kanye West después de una llamada telefónica poco antes de los VMA de 2015, cuando le pidió que le presentara el premio Video Vanguard Award.

Taylor Swift dijo que Kanye West le dio flores como disculpa y legítimamente pensó que estaban "de vuelta en buenos términos". Sin embargo, concluyó que West "tiene dos caras" porque quiere ser amable "detrás de escena", pero prefiere "verse bien" en público.

Marzo de 2020: Kanye y Kim en Twitter

Se filtraron más imágenes de la controvertida llamada telefónica a fines de marzo, lo que provocó la tendencia #KanyeWestIsOverParty. Según las imágenes, Taylor Swift no le dio permiso a West para usar la letra de "Famous". En cambio, estaban discutiendo una parte diferente del tema cuando el padre de familia le preguntó a Swift si estaría dispuesta a ayudar con el lanzamiento de la canción.

Dos días después, Taylor Swift hizo referencia al vídeo filtrado en su historia de Instagram. Aunque su respuesta irónica estaba destinada a ayudar a crear conciencia sobre una organización benéfica, mencionó cómo las imágenes demostraron que "estaba diciendo la verdad todo el tiempo" y recordó rápidamente cómo las imágenes "se grabaron ilegalmente" y fue "editado y manipulado para poner en evidencia".

Taylor Swift pide ayudar a causas sociales en lugar de seguir el "escándalo" con Kanye West

Después de que Kim Kardashian respondió a al vídeo en Twitter, comenzó a ser tendencia con #KimKardashianIsOverParty. Luego explicó que estaba en desacuerdo porque cree que "Taylor mintió a través de su publicista" y afirmó que nunca editó el metraje. Además, aseguró que la artista de 30 años "manipuló la verdad" diciendo que no hubo una llamada telefónica.

El publicista de Swift, Tree Paine, también publicó una declaración en Twitter, afirmando que West "no pidió aprobación" y solo preguntó sobre su participación en el lanzamiento de la canción. Paine dijo que Swift rechazó la oferta y "le advirtió acerca de lanzar una canción con un mensaje misógino tan fuerte".

Septiembre de 2020: "VMA fue voluntad de Dios"

Por extraño que parezca, Kanye West le contó a Nick Cannon sobre el incidente de once años atrás. Dijo que solo interrumpió a Taylor Swift porque, "Si Dios no quiere que corra al escenario y diga que Beyoncé tuvo el mejor vídeo, no me habría sentado en la primera fila".

Cuando Taylor Swift ganó el premio, Kanye West pensó que Dios estaba "dando la información" para hablar sobre Beyonce.

Afirmó que si estuviera sentado en la parte de atrás y fuera el primer premio de la noche, "no lo habría hecho tan ridículo". También, dijo que nunca había oído hablar de Taylor Swift antes de los VMA y que realmente sentía que "Single Ladies" era "uno de los mejores vídeos de todos los tiempos".

Finales de septiembre: West se compromete con Swift

Kanye West comenzó una larga declaración en Twitter en septiembre, explicando cómo quiere que todos los artistas estén "libres" de las compañías discográficas. Específicamente hizo referencia a Taylor Swift, quien entabló una batalla legal con Scooter Braun, un controvertido ejecutivo discográfico que posee la música de la joven desde que firmó con Big Machine Records.

Taylor Swift ha estado tratando de recuperar sus masters de Scooter Braun desde la adquisición en junio de 2019.

I’M GOING TO PERSONALLY SEE TO IT THAT TAYLOR SWIFT GETS HER MASTERS BACK. SCOOTER IS A CLOSE FAMILY FRIEND — ye (@kanyewest) September 18, 2020

Kanye West, sin embargo, prometió en Twitter que "se ocuparía personalmente de que Taylor Swift recupere a su música". Aunque no ha habido ninguna palabra sobre cómo lo haría, afirmó que Braun era su "amigo" y que esto sería parte de su plan para liberar a los artistas musicales de una industria que él llamó "esclavitud moderna".

Te puede interesar: Kanye West culpa a Dios por HUMILLAR a Taylor Swift en los VMA 2009

¿Qué crres que ocurra con la impredecible relación de Kanye West y Taylor Swift?, ¿Nueva reconciliación o nueva pelea? Dinos en los comentarios.