Taylor Swift: ¿La cantante de “Folklore'' tiene tatuajes?

Durante los últimos 14 años, tras el debut de su álbum debut homónimo, Taylor Swift ha sido el centro de atención (ahora por supuestos tatuajes). Cuando inicialmente saltó a la fama, teniendo relaciones públicas con estrellas como Joe Jonas y Taylor Lautner, navegó por las tribulaciones de su vida a través de su música.

Ahora, en la tercera década de su vida, la imagen de la cantante ha cambiado drásticamente. Después de su pelea muy pública con Kanye y Kim Kardashian West, se ha despojado de su imagen de "buena chica". Ahora se ha convertido en una defensora de las mujeres y la comunidad LGBTQ.

Taylor Swift nunca ha mostrado un tatuaje

Aunque su apariencia se ha vuelto más atrevida con sus álbumes más recientes y con su documental de Netflix, Miss Americana, los fanáticos siempre se han preguntado si la cantante tiene tatuajes ocultos. Es por eso que hoy resolveremos esa pregunta de una vez por todas.

Swift lanzó su carrera con una imagen de 'buena chica'

Cuando la cantante de “Speak Now” lanzó su carrera por primera vez en 2006, tenía una imagen rosa chicle que le permitió ser abrazada por los fanáticos del country y el pop. Incluso después de que hizo la transición a un sonido más pop en 1989, su imagen se mantuvo relativamente dócil.

De hecho, Swift descubrió que concentrarse en su música y permanecer neutral frente a diversas controversias le permitió mantener una base de fans masiva y evadir cualquier crítica dañina que haya caído sobre otras estrellas. “Cada vez que no hablaba de política cuando era joven, me aplaudían”, le dijo a Variety.

“Fue salvaje. Dije: 'Soy una chica de 22 años, la gente no quiere escuchar lo que tengo que decir sobre política'. Y la gente simplemente decía, '¡Yeahhhhh!' ”Swift está haciendo las cosas de manera muy diferente ahora.

La imagen de Taylor Swift ha cambiado drásticamente

Aunque la intérprete de "August" se ha vuelto más privada en lo que respecta a su vida personal y su relación a largo plazo con el actor Joe Alwyn, se ha vuelto más franca en otros aspectos. El año pasado, criticó al ejecutivo musical Scooter Braun por supuestamente mantener quitarle parte de su música.

Ella le explicó a Variety, “Cuanto más grande se vuelve tu carrera, más luchas con la idea de que mucha gente te ve de la misma manera que ven un iPhone o un Starbucks. Han sido inundados con tu nombre en los medios y te conviertes en una marca”.

La imagen de Taylor Swift ha cambiado drásticamente

“Eso es inevitable para mí, pero creo que es realmente necesario sentir que todavía puedo comunicarme con la gente. Y como compositora, es realmente importante seguir sintiéndose humano y procesar las cosas de una manera humana”, dijo Swift.

¿Taylor Swift tiene tatuajes?

Aunque la hemos visto con el número 13 en su cuerpo en más de una ocasión, y la portada de su sencillo de 2019, "You Need To Calm Down" la muestra con un enorme tatuaje en la espalda compuesto de mariposas negras, todas esa tinta es solo temporal.

“La gente siempre pregunta: '¿Te harías un tatuaje?' Y yo solo... No creo que pueda comprometerme jamás”, le dijo a Taste of Country en 2012.“ No creo que pueda comprometerme con algo permanente…. No puedo. Si me fuera a hacer algo, sería un 13, pero yo solo... no quiero hacerme un tatuaje".

Ver esta publicación en Instagram Gxgjxkhdkdkydkhdkhfjvjfj Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift) el 13 de Jun de 2019 a las 9:05 PDT

TE PUEDE INTERESAR: Taylor Swift: Todo lo que necesitas saber sobre la cantante

Obviamente, Swift podría cambiar de opinión en el futuro, pero estamos convencidos de que si alguna vez obtiene tinta, es posible que nunca lo sepamos. Sin embargo, la respuesta por ahora es no, Tailor Swift no tiene ningún tatuaje.